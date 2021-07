VENEZIA – Gender gap a remi. Regate e tradizione. Le donne a bordo delle “mascarete” e gli uomini sui “gondolini”. Uguale fatica, premio diverso: più alto per gli uomini. Almeno fino a oggi. Perché, a partire dalla prossima regata storica, il prossimo 5 settembre, i premi per uomini e donne dovrebbero essere uguali. A conclusione di due giorni di polemiche venerdì sera è dovuto intervenire il sindaco Luigi Brugnaro a precisarlo, dopo che mercoledì notte, in consiglio comunale, la sua maggioranza aveva bocciato un emendamento presentato dalla consigliera del Pd, Monica Sambo, che chiedeva di incrementare di 7.300