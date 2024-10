Retribuzione degli Scrutatori e Guida per la Richiesta Futuro

Domenica 27 e Lunedì 28 ottobre 2024 si svolgeranno le elezioni regionali in Liguria, con un ruolo fondamentale degli scrutatori. Questi ultimi hanno diversi compiti: firmare le schede elettorali prima delle votazioni, controllare i documenti dei votanti, compilare il registro degli elettori e svolgere lo spoglio dei voti. Per diventare scrutatore, è necessario presentare domanda e soddisfare specifici requisiti.

Il compenso per gli scrutatori varia in base al tipo di elezione e al ruolo. Per le elezioni regionali 2024, il presidente di seggio guadagna 195 euro, mentre gli scrutatori e il segretario percepiscono 136 euro. Per candidarsi, occorre essere cittadini italiani, avere almeno 18 anni, possedere diritti civili e politici, aver completato gli obblighi scolastici e essere iscritti alle liste elettorali del Comune. Sono esclusi da questo ruolo i candidati, i rappresentanti di lista, i dipendenti degli uffici elettorali, le forze armate e alcuni dipendenti ministeriali.

Per presentare la domanda per diventare scrutatore, bisogna iscriversi all’albo delle persone idonee, e la richiesta si fa presso il Comune. Generalmente, il termine per la domanda va dall’1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, anche se queste scadenze possono variare a seconda dell’ente. L’iscrizione all’albo è volontaria e gratuita e resta valida per gli anni successivi, a meno che non si perdano i requisiti o non si richieda la cancellazione.

In sintesi, gli scrutatori sono un elemento chiave nelle elezioni, e chi desidera svolgere questo compito deve essere informato sui requisiti, sul compenso e sulle modalità di iscrizione, per poter contribuire attivamente alla democrazia locale.