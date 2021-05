Domanda. Vorrei sapere se chi è affetto da retinopatia pigmentosa può fare il vaccino anti Covid o ci sono controindicazioni.

Risposta. Non vi sono controindicazioni all’utilizzo dei vaccini anti-Covid-19 nella retinopatia pigmentosa. In questi giorni viene data priorità di accesso in più regioni italiane alle vaccinazioni di tutti i pazienti con malattie rare. Nelle prenotazioni delle vaccinazioni per i titolari dei codici esenzione per malattia rara sono comprese alla voce RFG110 le distrofie retiniche ereditarie, comprendenti anche la retinopatia pigmentosa. Ciò anche a seguito di sollecitazioni dell’Osservatorio Malattie Rare e dell’Associazione pazienti del settore quale Retina Italia Onlus.

*Claudio Azzolini, ordinario di malattie dell’apparato visivo presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria