E’ uno dei disturbi della vista più frequenti anche a causa della sempre maggior diffusione del diabete, eppure gran parte degli americani over 40 non sa esattamente cosa sia la retinopatia diabetica. E’ quanto emerge da un recente sondaggio ripreso da HealthDay.

La retinopatia diabetica, malattia che colpisce le persone affette da diabete, rappresenta oggi una malattia in costante crescita nel mondo. Si calcola che la retinopatia diabetica colpisca quasi 8 milioni di statunitensi e che quel numero potrebbe raddoppiare entro il 2050. In Italia, riguarda circa il 30% dei pazienti affetti da diabete. Tuttavia questo sondaggio mostra che il livello di conoscenza riguardo a questa malattia dell’occhio è alquanto scarso e anche se è stato condotto negli Stati Uniti è molto probabile che i risultati sarebbero stati gli stessi anche in Italia.

Il sondaggio è stato condotto su 1000 persone statunitensi ed è stato realizzato dall’ American Society of Retina Specialists (ASRS). Il 47% dei partecipanti non sapeva che, tra i sintomi di questa malattia oculare, può esserci una visione centrale sfocata. Inoltre, i ricercatori hanno osservato che il 37% degli intervistati non era a conoscenza del fatto che vedere macchie o oggetti mobili non esistenti davanti all’occhio è tra i sintomi della retinopatia diabetica.

Non solo: il 48% non era a conoscenza del fatto che l’ipertensione può essere considerato come un fattore di rischio della retinopatia diabetica. Si tratta di lacune che spianano la strada alla diffusione della malattia che può essere anche una causa di cecità nei casi più gravi.