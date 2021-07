Domanda. Ho 39 anni e soffro di retinite pigmentosa da quando ero adolescente. Come conseguenza della patologia, si è sviluppato anche un edema maculare in entrambi gli occhi. Noto da un paio di anni un peggioramento della vista nonostante le varie terapie per ridurre l’edema. Mi chiedo se c’è altro che posso fare o mi devo rassegnare a tutto ciò? Cosa conviene trattare prima per quanto sia possibile: la retinite o l’ edema?

Risposta. La Retinite Pigmentosa è una forma di degenerazione ‘tapeto retinica’, che lascia poco spazio alle terapie convenzionali. Alterazioni del gene RP2, sono associate a retiniti pigmentose e possibilità di cura vengono riposte nelle terapie geniche: tramite un vettore virale si somministra nelle cellule il gene alterato o mancante. Sicuramente utile è fare un test genetico per costruire una mappa genomica e conoscere il tipo di alterazione presente: alcune strutture, quali il San Gerardo di Monza, offrono un servizio di consulenza genetica ai pazienti. Per la mutazione del gene Rpe 65, ad esempio, esiste la possibilità di iniettare nello spazio sottoretinico, un farmaco ( il Voretigene Neparvovec) che rallenta il processo degenerativo della malattia. E’ però una condizione legata ad una precisa mutazione genetica ed il paziente va trattato agli esordi della malattia. Per il persistente edema maculare, ha già affrontato varie strategie terapeutiche: potrebbe essere utile ripetere un OCT per acquisire ulteriori informazioni.

*Direttore U.O.C.Oculistica A.O.San Gerardo, ASST Monza (MI) – Professore a contratto di Oftalmologia Scuola di Specializzazione Università Vita e Salute HSR Milano