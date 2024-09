Reti, nuovo mini-investimento in startup di intelligenza artificiale

Reti, una società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore dell’IT Consulting, ha recentemente investito 10.000 dollari nel fondo TECHAI3 2024, attraverso un mandato con Simon Fiduciaria. Questo fondo è una serie di CGF2021 LLC, un veicolo di venture capital con sede negli Stati Uniti, e consentirà a Reti di ottenere una partecipazione indiretta nel capitale di Anthropic.

Fondata nel 2021 dai fratelli italoamericani Daniela e Dario Amodei, ex membri di OpenAI, Anthropic è una “Public Benefit Corporation”. La missione dell’azienda è sviluppare e gestire l’intelligenza artificiale avanzata in modo responsabile, puntando a garantire benefici a lungo termine per l’umanità. Reti ha visto in questo investimento un’opportunità per essere parte integrante di una realtà innovativa nel campo dell’AI, che è sempre più rilevante nel panorama tecnologico mondiale.

Inoltre, a luglio, Reti aveva già annunciato un investimento di 10.000 euro in K5 Global Advisor LLC, un’altra società di venture capital statunitense. Questo investimento permetterà a Reti di partecipare al capitale sociale di xAI, una start-up fondata da Elon Musk, che ha come obiettivo lo sviluppo di intelligenza artificiale per velocizzare la scoperta scientifica.

Queste due operazioni dimostrano l’interesse di Reti nel campo delle tecnologie avanzate e del venture capital, in particolare nel settore dell’intelligenza artificiale, un’area in continua evoluzione e crescita. Investire in iniziative come Anthropic e xAI rappresenta non solo una strategia di diversificazione per Reti, ma anche un passo verso l’allineamento con le tendenze emergenti nel mercato tecnologico. Con questi investimenti, Reti si posiziona come un attore chiave nel panorama dell’IT consulting, cercando di integrare intelligenza artificiale e innovazione nel proprio modello di business.

In sintesi, gli investimenti di Reti nel fondo TECHAI3 e in K5 Global Advisor evidenziano il suo impegno nel settore delle nuove tecnologie e l’aspirazione a contribuire allo sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale, mirando a generare impatti positivi sia sul piano economico che sociale.