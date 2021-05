Mentre l’Italia arranca, tra sindaci che vietano l’installazione delle antenne e lungaggini burocratiche, il resto del mondo accelera sul 5G.

In cima alla classifica delle città dove la rete cellulare di nuova generazione offre le migliori performance c’è Jeonju, capoluogo della provincia sudcoreana del Jeolla Settentrionale, con oltre 415 Mbps (Megabit per secondo), una velocità di parecchio superiore alla media della rete fissa italiana. In realtà, le promesse del 5G vanno ancora più in là: in test di laboratorio sono stati raggiunti i 2 Gbps. Merito della tecnologia millimeter wave, che permette di sfruttare al meglio il protocollo di trasmissione 5G. La adottano già diversi Paesi, specie in Estremo Oriente, e si vede: Hsinchu City, nel nord di Taiwan, arriva a 360 Mbps. In Cina i dati sono riservati, ma la penetrazione delle reti di ultima generazione è ampia, e si contano già oltre 260 milioni di utenti.

Il 5G farà la differenza in settori e scenari applicativi diversi: nell’automotive con i futuri mezzi a guida autonoma, nell’ambito della sicurezza con dispositivi che possano monitorare le infrastrutture e intervenire da remoto, nel turismo o nell’Industria 4.0 attraverso la realtà virtuale o aumentata. Quando parliamo di 5G non dobbiamo limitarci a pensare alle persone ma anche a tutti gli oggetti che fanno parte dell’Internet delle Cose e ai settori in cui questo trova applicazione.

Nella classifica al terzo posto c’è Riyad, la capitale dell’Arabia Saudita (317,3), poi Dubai al quarto; si torna in Oriente con Tokyo, ma si passa dall’altra parte del mondo con Melbourne (257,6 Mbps). Prima città europea è Zurigo, con 245 Mbps, seguono Dublino, ottava con 194 Mbps, e Barcellona, nona con 188,8 Mbps. Curioso, perché la città catalana è la capitale mondiale della tecnologia mobile e ospita da anni il Mobile World Congress. Decima Calgary, in Canada, con 184 Mbps.