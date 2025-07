Reti e IA: il futuro con 5G e 6G secondo Mischa Dohler

La tecnologia continua a evolversi, facendo crescere le aspettative riguardo a ciò che le reti mobili possono offrire. Mischa Dohler, vicepresidente di Ericsson, analizza il futuro delle telecomunicazioni e le applicazioni emergenti dell’intelligenza artificiale. Secondo le sue proiezioni, entro il 2030 circa il 20% della popolazione mondiale utilizzerà agenti di intelligenza artificiale in grado di elaborare video e immagini tramite dispositivi indossabili.

Dohler lavora dalla Silicon Valley, esaminando l’interazione tra IA generativa, realtà estesa e le moderne reti 5G e 6G. Contribuisce anche ai comitati consultivi per il regolamento delle comunicazioni sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Oltre alla sua carriera ingegneristica, ha pubblicato vari album musicali e riconosce che l’IA potrebbe avere un impatto maggiore sulla musica rispetto al settore tecnico.

Secondo l’ultimo Ericsson Mobility Report, l’IA generativa rappresenta solo una piccola frazione del traffico dati globale, dominato principalmente da contenuti video come quelli di Instagram e TikTok. Tuttavia, si prevede che il flusso di contenuti generati da IA aumenterà drasticamente, comportando un incremento del traffico in download. Parallelamente, l’adozione di dispositivi indossabili come gli occhiali intelligenti di Meta avrà un ruolo significativo.

Per affrontare queste sfide, le reti devono essere potenziate e ottimizzate. Gli operatori dovranno aggiornarsi al 5G Standalone e massimizzare l’uso dello spettro disponibile. Grazie agli sviluppi futuri, come il 6G, sarà possibile creare esperienze collaborative in tempo reale, consentendo connessioni più immersive tra artisti e utenti. La competitività tra le aziende tecnologiche e la ricerca di talenti nella Silicon Valley sta influenzando anche l’innovazione e la creazione di nuove opportunità imprenditoriali.