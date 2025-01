reti di Anguissa e Lukaku

Il Napoli di Antonio Conte ha vinto 2-1 contro la Juventus al Maradona nella 22esima giornata di Serie A, rimontando dopo il gol iniziale del bianconero Kolo Muani. Le reti di Anguissa e il rigore trasformato da Lukaku hanno assicurato ai partenopei tre punti preziosi, portandoli a 53 in classifica, sei punti sopra l’Inter, che ha due partite da recuperare, mentre la Juventus di Thiago Motta resta a 37 punti al quinto posto. Thiago Motta ha schierato Kolo Muani, l’ultimo arrivato dal PSG, al posto di Vlahovic, affiancato da Nico Gonzalez e Yildiz. In difesa, McKennie è stato preferito a Savona. Conte ha puntato su Politano e Neres ai lati di Lukaku, con Lobotka a orchestrare il gioco e Spinazzola sulla fascia sinistra.

La Juventus è partita forte e ha cercato il vantaggio già al 7′ con un intervento di Meret su Yildiz. Dopo un’altra chance per Kolo Muani, il Napoli ha reagito con Politano, che ha sfiorato il gol. Al 43′, Kolo Muani ha trovato il vantaggio con una girata dopo un errore di Anguissa. Il Napoli ha iniziato il secondo tempo con intensità; Lukaku ha colpito di testa ma Di Gregorio ha salvato. La squadra di Conte ha pareggiato al 57′ con Anguissa, che ha battuto il portiere su assist di Politano. Al 69′, McTominay è stato steso in area da Locatelli, e Lukaku ha trasformato il rigore per il sorpasso. Thiago Motta ha messo in campo diversi cambi, ma la Juventus non ha creato pericoli, mentre il Napoli ha continuato a pressare fino alla fine.