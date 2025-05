Retegui colpisce: Grifone affondato all’89’!

Il Genoa non riesce a conquistare punti contro l’Atalanta, nonostante sia andato in vantaggio due volte. Il match, disputato allo Stadio Ferraris, termina con il punteggio di 3-2 in favore dei bergamaschi. Pinamonti apre le marcature al 37′, portando i rossoblù in vantaggio. Nella ripresa, l’Atalanta pareggia subito con Sulemana. Ten minuti dopo, il Genoa torna in vantaggio grazie a un nuovo gol di Pinamonti al 58′, ma Maldini risponde al 63′ portando il punteggio sul 2-2. Il gol decisivo giunge all’89′ da Retegui, capocannoniere del torneo, che sigilla il risultato finale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com