Rete Wi-Fi 6 Tri-Band Amazon eero Pro 6 con Hub Zigbee Integrato | Kit da 3 Pezzi per Casa Intelligente

119,99 €

eero Pro 6 copre una superficie fino a 560 m² e supporta velocità fino a 1 Gb.

Di’ addio ai punti in cui il segnale non arriva e al buffering – La nostra tecnologia TrueMesh instrada il traffico in modo intelligente per ridurre le interruzioni della connessione, così puoi giocare, fare videochiamate e riprodurre in streaming contenuti in 4K (ove disponibile) con sicurezza.

Più Wi-Fi per più dispositivi – Il Wi-Fi 6 offre una connessione Wi-Fi più veloce per oltre 75 dispositivi contemporaneamente.

Configurazione rapida – L’app eero ti guida nella configurazione e ti consente di gestire la tua rete da qualsiasi luogo.

Hub per Casa Intelligente Zigbee integrato – eero Pro 6 connette i dispositivi compatibili nella tua rete ad Alexa; non è necessario acquistare hub separati per ciascun dispositivo.

Migliora nel tempo – Ricevi aggiornamenti automatici per mantenere la tua rete al sicuro.

Espandi facilmente il tuo sistema – La compatibilità trasversale dell’hardware ti consente di aggiungere facilmente prodotti eero man mano che le tue esigenze cambiano.

