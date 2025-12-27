È nata la Rete Mediterranea delle Città del Corallo, un progetto che unisce sei città simbolo dell’arte del corallo e tre Paesi affacciati sul Mediterraneo. Il progetto mette in connessione Trapani, Sciacca, Torre del Greco, Alghero, Siviglia e Tabarka, città che nonostante la distanza sono connesse da secoli e continuano a reinventarsi.

Seguendo la rotta di questa rete, si scopre che il corallo è più di un semplice gioiello: è un’identità condivisa, un segno di amicizia tra popoli, un simbolo del dialogo tra Nord e Sud, tra Est e Ovest del Mediterraneo. Le località collegate tra loro sono Trapani, con la sua storia antica di botteghe e maestri che lavoravano il corallo, Sciacca, con il suo giacimento di corallo subfossile, Torre del Greco, che mixa la tradizione con la sostenibilità, Alghero, che utilizza il corallo come materia autentica, Siviglia, che trascina in una dimensione più pop e simbolica con il corallo, e Tabarka, che ricorda la storia del Mediterraneo collegata tra rotte, scambi e culture.

Gli obiettivi del progetto riguardano il futuro e la necessità di continuare a innovare e trasmettere competenze per non perdere il patrimonio dell’arte del corallo. Scuole, licei artistici, botteghe, musei e istituzioni sono chiamati a lavorare insieme per custodire l’arte del corallo e aprire strade reali alle nuove generazioni. Inoltre, il progetto affronta il tema dell’ambiente, poiché il corallo è delicato e il mare è sotto stress, e mira a proteggere il Mediterraneo con pratiche sostenibili e cooperazione internazionale.