Rete di Lukaku, doppietta di McTominay

Il Napoli ha sconfitto l’Empoli 3-0 al ‘Maradona’ nella 32ma giornata di Serie A. Dopo un inizio equilibrato, il Napoli è passato in vantaggio al 18′ con McTominay, che ha segnato con un tiro dal limite dell’area. L’Empoli ha avuto una buona opportunità di pareggiare un minuto dopo, ma Gyasi ha colpito di testa fuori. Politano ha provato a raddoppiare al 21′, ma il portiere dell’Empoli ha respinto. Esposito, al 39′, ha avuto una chance per l’Empoli, ma Meret ha deviato.

Nel secondo tempo, il Napoli è tornato in campo con intensità. McTominay ha avuto un’altra opportunità, seguita da un’azione di Neres che ha portato all’assist per Lukaku, il quale ha raddoppiato all’ora di gioco. L’Empoli ha provato a rispondere con Henderson, ma il suo tiro è andato fuori di poco. Al 61′, McTominay ha segnato il terzo gol per il Napoli di testa, dopo un cross di Lukaku. Poco dopo, McTominay ha colpito il palo.

Il Napoli ha continuato ad attaccare con Neres che ha crossato per Lukaku, ma il suo tiro è andato fuori di poco. Vasquez ha compiuto due ottimi interventi su conclusioni di McTominay e Neres nel finale di partita. Al 92′, Grassi ha sfiorato il gol della bandiera per l’Empoli, ma il risultato è rimasto sul 3-0. Con questa vittoria, il Napoli sale a 68 punti in classifica, a -3 dall’Inter capolista.