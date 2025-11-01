Rete di comunità per il disagio psicologico ad Ancona

“In rete per una comunità invisibile” è un’iniziativa volta a creare una rete di sostegno per persone in difficoltà psicologica e sociale. Questo progetto coinvolge cittadini, operatori, attività commerciali, enti culturali e associazioni. La presentazione ufficiale avrà luogo lunedì 3 novembre, alle ore 19, al Cinema Azzurro di Ancona. Dopo la presentazione, ci sarà un aperitivo e alle 21 verrà proiettato il film “Il grande cocomero” di Francesca Archibugi, con un ingresso di 5 euro.

Il progetto è promosso dal Centro Heta di Ancona, un’associazione di impresa sociale situata in piazza Diaz 2, che offre supporto psicologico e sociale a individui in difficoltà. Oltre a laboratori e percorsi di aiuto, Heta ha attivato un servizio diurno e domiciliare, sostenibile tramite una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal basso.

La rete “In rete per una comunità invisibile” è composta da diversi attori presenti sul territorio, tutti accomunati dall’obiettivo di affrontare il disagio psichico in modo responsabile. I responsabili di Heta sottolineano l’importanza della salute mentale, che riguarda tutta la comunità, richiedendo un impegno comune. La proposta è quella di sollecitare la partecipazione delle varie realtà locali per costruire un ambiente sociale più solidale e accogliente.

Maggiore informazione sulle attività sarà disponibile sulla pagina Facebook dedicata. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare il numero 380 2118180 o inviare un’email a [email protected].