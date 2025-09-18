Rete del Lavoro Agricolo di Qualità per l’Ortofrutta Italiana

La Rete del Lavoro Agricolo di Qualità (RLAQ) è attiva da alcuni anni per combattere il caporalato e il lavoro nero, supportando al contempo le imprese agricole virtuose. Per il settore ortofrutticolo, dove è alta la necessità di manodopera stagionale e c’è un’attenzione crescente da parte della grande distribuzione e dei compratori esteri, iscriversi a questa rete offre trasparenza e affidabilità. Solo le imprese agricole conformi alle normative contributive e contrattuali possono aderire, sotto la supervisione di una Cabina di regia interistituzionale che verifica periodicamente i requisiti.

L’avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese, spiega che la RLAQ è un elenco nazionale di aziende che rispettano le normative sul lavoro, fisco e previdenza. Questa iniziativa funziona come un riconoscimento ufficiale che premia le imprese corrette, offrendo vantaggi come maggiore reputazione e minori controlli ordinari.

Per le aziende ortofrutticole, l’adesione rappresenta una scelta strategica, poiché l’ortofrutta è un settore intensivo di manodopera e sensibile alla reputazione. Essere parte della RLAQ può facilitare l’accesso a bandi e finanziamenti.

Per iscriversi, si deve presentare una domanda online sul portale INPS, dove il sistema verifica automaticamente i requisiti. La Cabina di regia valuta poi le domande mensilmente. Le imprese devono soddisfare criteri specifici, come l’assenza di condanne penali per i titolari, la regolarità contributiva e l’applicazione corretta del contratti collettivi nazionali di lavoro.

Infine, Roveda sottolinea l’importanza di gestire accuratamente appalti e servizi esterni, garantendo il rispetto delle normative e effettuando controlli periodici sui fornitori. L’adesione alla RLAQ deve essere considerata un investimento in reputazione e competitività.