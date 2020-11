Seppur in un anno di grande incertezza per il mondo del teatro, Rete Critica, in accordo con il Teatro Stabile del Veneto – con il quale rinnova una collaudata collaborazione – torna virtualmente a Padova in un format interamente rinnovato e digitale. Dal 2011 Rete Critica, la rete dei migliori blog e siti web indipendenti di informazione e critica teatrale, segnala l’avanguardia della scena teatrale italiana. In questo 2020 si sarebbe dovuto festeggiare il decennale del Premio, ma le circostanze lo hanno impedito; si è così pensato a un’edizione ‘9 e ¾’ che vedrà protagonisti i progetti che abbiano saputo rappresentare e incarnare il cambiamento che tutti stiamo vivendo, guardando verso il futuro per superare una fase difficile per il settore culturale.

