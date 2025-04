Rete Attiva per la Promozione della Salute Globale: L’Iniziativa di Berardi (One Health Foundation) sui Tumori

Il progetto One Healthon, avviato due anni fa dal ministero della Salute, mira a creare una rete attiva per promuovere una cultura della salute in un’ottica olistica di one health, che considera l’uomo al centro del suo ecosistema. Rossana Berardi, presidente di One Health Foundation, ha presentato una campagna di prevenzione oncologica tra Italia e Albania presso l’ambasciata albanese a Roma. L’iniziativa, parte della “Nave della salute”, ha visto visite mediche gratuite a bordo della nave, con l’obiettivo di sostenere stili di vita sani, diagnosi precoci e combattere l’obesità.