Restrizioni AgCom: Spid per Limitare l’accesso di Minorenni a Siti Porno e di Gioco d’Azzardo

Alcuni siti porno e di gioco d’azzardo richiedono agli utenti di dichiarare di essere maggiorenni per accedervi, permettendo l’accesso semplicemente selezionando una casella senza alcun controllo reale. L’Autorità Garante delle Comunicazioni (AgCom) ha proposto di rafforzare questa verifica sull’età mediante l’uso dello Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o della Carta d’Identità Elettronica, assicurando una reale protezione dei minori.

L’AgCom ha sviluppato un nuovo regolamento per garantire che i siti web con contenuti pornografici o di giochi d’azzardo controllino in modo più efficiente l’età degli utenti. Queste nuove norme necessitano ancora dell’approvazione della Commissione Europea. Secondo la commissaria AgCom, Laura Aria, queste disposizioni sono in linea con il regolamento europeo sui servizi digitali, il quale richiede la verifica dell’età per proteggere i minori.

In Italia, la legislazione attuale si applica solo ai siti pornografici, ma il limite di età è facilmente aggirabile. L’AgCom ha chiarito che, indipendentemente dallo strumento scelto, le piattaforme devono garantire la sicurezza, l’efficacia e il rispetto della privacy per impedire l’accesso ai minorenni. Tuttavia, rimane a discrezione delle singole piattaforme decidere se attuare queste linee guida.

La preoccupazione è crescente riguardo al gioco d’azzardo tra i minori. Un’indagine dell’Istituto Superiore di Sanità ha rivelato che la percentuale di adolescenti che giocano online è aumentata dal 20% nel 2018 al 40% nel 2023. Gli esperti avvertono che i minori che giocano online hanno un rischio doppio di sviluppare dipendenze. L’indagine, condotta su 6000 ragazzi tra i 14 e i 17 anni, ha identificato circa 90.000 giocatori problematici e 130.000 ragazzi a rischio, che giocano quotidianamente perdendo grandi quantità di denaro.

In sintesi, l’AgCom sta cercando di implementare misure più rigorose per proteggere i minori da contenuti inappropriati e pratiche di gioco non sicure, proponendo l’uso di identificazione digitale per limitare l’accesso ai minori ai contenuti a luci rosse e al gioco d’azzardo online.