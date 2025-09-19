Resto del Carlino: celebrazioni a Cesena per 140 anni di storia

Cesena ha ospitato un evento speciale per celebrare i 140 anni del Resto del Carlino, tenutosi nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana. Il vicedirettore Valerio Baroncini ha aperto la serata sottolineando l’importanza del giornale e della comunità, con oltre 140 persone che hanno partecipato. Ha ricordato gli sforzi compiuti dalla città in seguito all’alluvione, invitando a riflettere su cosa è stato realizzato in 140 anni e sulle sfide future.

Il vescovo Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo ha poi parlato della città come un luogo accogliente e collaborativo. Successivamente, il sindaco Enzo Lattuca ha condiviso i piani per il futuro di Cesena, inclusi investimenti significativi per la sicurezza del territorio, specialmente in relazione al fiume Savio. Ha anche enfatizzato l’importanza della collaborazione con Forlì per sviluppare la candidatura di Cesena come Capitale della cultura.

La serata ha conferito spazio alla cultura, allo spettacolo e allo sport, con ospiti di varie istituzioni. L’assessora Elena Baredi ha discusso delle Cucine Popolari, volte a creare spazi di interazione per tutti i cittadini. Moreno il Biondo ha parlato della sua carriera musicale e dell’importanza di puntare sui giovani. Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi hanno raccontato la loro esperienza nel cinema indie, mentre Fabio Zaffagnini ha descritto il successo del progetto Rockin’1000.

Infine, il mondo dello sport è stato rappresentato dal Cesena Calcio, con il direttore generale Corrado di Taranto e Massimo Agostini che hanno esposto le strategie per la stagione e le ambizioni del club. La serata si è conclusa con un tributo ai giornalisti storici del Resto del Carlino, onorati con il premio “Il Carlino d’Oro”.