Restauro dei fiumi in Maine: nuove speranze per i salmoni

In Maine, quattro grandi dighe sono state trasferite a The Nature Conservancy, con l’obiettivo di ripristinare l’habitat del fiume Kennebec per il salmone, che non si trovava in condizioni ottimali da un secolo. Le dighe, gestite da Brookfield Renewables, bloccano l’accesso dei pesci d’acqua dolce, come il salmone, ai loro terreni di riproduzione.

Il 15 settembre, The Nature Conservancy e Brookfield hanno firmato un accordo di acquisto per un totale di 138 milioni di dollari. Il fiume Kennebec, che scorre verso il Golfo del Maine, è alimentato dal fiume Sandy e attraversa località come Skowhegan e Waterville. Le dighe coinvolte nel progetto sono la Weston, la Shawmut, la Hydro-Kennebec e la Lockwood.

Il processo di dismissione di una diga prevede fasi regolatorie che possono durare oltre cinque anni, come dimostrato da un caso recente in California. The Nature Conservancy prevede di raccogliere ulteriori 30 milioni di dollari per gestire il processo di dismissione, durante il quale le dighe potrebbero continuare a generare energia per un periodo di 5-10 anni. Questo include collaborazioni con Sappi North America, per garantire che le necessità idriche a lungo termine della loro Somerset Mill siano comunque soddisfatte.

Gli obiettivi principali di questo progetto sono ripristinare le condizioni di flusso libero nel fiume Kennebec per supportare la popolazione di salmone atlantico, attualmente in pericolo, e lavorare con i soggetti interessati, inclusa Sappi. L’accesso al fiume Sandy aprirebbe centinaia di miglia di habitat ideali per la riproduzione del salmone.

Sebbene le popolazioni di salmone atlantico siano vicine all’estinzione, ci sono state esperienze positive, come la rimozione di dighe lungo il fiume Penobscot nel Maine, che ha portato a miglioramenti economici e ambientali duraturi.