Restauro al Giardino del Gigante: sinergia tra arte e educazione

È nuovamente attivo il cantiere nel Giardino del Gigante, un progetto che unisce arte, formazione e cura del patrimonio. L’Accademia di Belle Arti di Bologna ha avviato per il terzo anno consecutivo i lavori di restauro, come comunicato dall’assessore alla cultura Silvia Bidoli.

Attualmente, le studentesse dell’Accademia, coordinate dalla professoressa Concina, sono impegnate nel restauro della vasca dei pesci e nella pulitura della lucertola. L’artista Marco Pellizzola è presente per supervisionare le sue opere in mosaico. Durante il cantiere, diverse realtà hanno offerto supporto, come l’Isit Bassi Burgatti, che ha permesso di stoccare il materiale in sicurezza, e la Fondazione Zanandrea, che ha messo a disposizione un appartamento per ospitare la docente e le studentesse.

Questa iniziativa è il risultato di una convenzione rinnovata dall’amministrazione con l’Accademia, che mira a realizzare lavori che non si limitano all’aspetto manuale ma si estendono a progetti più ampi. Bidoli ha sottolineato l’importanza della collaborazione con l’Accademia, attiva da quattro anni e rinnovata per altri quattro. Negli anni trascorsi, sono stati portati avanti vari progetti, tra cui il restauro della statua di Stefano Galletti in piazza e il recupero delle sculture del Giardino, danneggiate da atti vandalici.

Oltre al restauro, sono previsti stage e tirocini in ambiti come la Didattica dell’arte e le Nuove tecnologie. Questo progetto rappresenta un esempio positivo di sinergia tra istituzioni, scuola e comunità.