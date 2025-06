Restaurata la Lapide del Palazzo Pretorio di Pontedera

Il Rotary Club di Pontedera ha restaurato la lapide commemorativa che segna la costruzione del Palazzo pretorio, avvenuta nel 1345. Questo evento storico è rappresentato nella lapide, scritta in latino, che attribuisce l’ordinazione dei lavori ad Andrea di ser Francesco da Calcinaia.

La presentazione del restauro è avvenuta in piazza Curtatone, alla presenza dell’assessore Alessandro Puccinelli e del presidente del Rotary Club, Simone Barsotti. Per oltre tre secoli, il Palazzo pretorio è stato la sede della Podesteria di Pontedera, un’autorità civile di alta rilevanza. La Pretura vi si insediò nel 1848, rendendo l’edificio un punto di riferimento per la città.

Dopo il trasferimento degli uffici comunali a Palazzo Stefanelli, il Palazzo pretorio ha mantenuto funzioni giudiziarie fino alla chiusura delle carceri nel 1975 e alla cessazione dell’attività come distaccato del Tribunale nel 2013. Oggi, il Palazzo pretorio ospita la Fondazione per la Cultura Pontedera e il Centro per l’Arte “Otello Cirri”, mentre i piani superiori sono dedicati agli uffici del Giudice di pace.

Fonte: www.quinewsvaldera.it