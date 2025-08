R…Estate Ragazzi 2025: Cultura e Comunità a Polla

Si è conclusa con successo l’undicesima edizione di “R…Estate Ragazzi 2025”, svoltasi a Polla dal 1° al 3 agosto. Questo evento ha offerto un’importante combinazione di cultura, musica ed enogastronomia, contribuendo a rafforzare il legame con il territorio del Vallo di Diano.

Il tema di quest’anno, “Vento e Radici”, ha stimolato riflessioni sui legami con le proprie origini e sull’importanza di investire nelle comunità locali. Pasquale Gentile, del Consiglio di Amministrazione della BCC Magna Grecia, ha evidenziato la rilevanza di iniziative di questo tipo per il futuro dei giovani e il ritorno alle proprie radici. La Banca ha supportato concretamente l’evento, non solo finanziariamente, ma anche attraverso la creazione di una residenza per artisti durante il festival.

L’evento ha animato il centro storico di Polla con concerti, mostre d’arte e percorsi gastronomici. Un convegno dal titolo “Perché Tornare” ha presentato le esperienze di giovani che hanno scelto di rientrare nel Vallo di Diano e ha affrontato tematiche legate all’importanza della “restanza”. Il sociologo Vincenzo Moretti ha chiuso il convegno con una riflessione sul legame fondamentale con la propria terra.

La presenza di autorità locali, come il sindaco Massimo Loviso, ha sottolineato il valore culturale di “R…Estate Ragazzi”, un evento che si riconferma un punto di riferimento per la comunità. La BCC Magna Grecia, attraverso il suo sostegno, ha ribadito il proprio ruolo sul territorio, consolidando la sua missione di banca di comunità.