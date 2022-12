Restare pulito non è quello che vuole: il cane si sporca dopo il bagno – VIDEO

Questo cucciolo non vuole proprio saperne e dopo aver fatto il bagno il cane si sporca ancora, di proposito! – VIDEO.

Quando pensi di fare qualcosa di utile e dignitoso per qualcuno che invece poi risulta inutile. Questo è quello che ha provato un gruppo di persone che si sono preoccupate per le condizioni di un cagnolino e hanno deciso di fargli un bel bagnetto rinfrescante per pulirlo. Bagnetto che è risultato essere futile perché dopo il cane fa qualcosa di sorprendente.

Il cane si sporca dopo il bagno e lascia tutti senza parole – VIDEO

Un gruppo di lavoratori hanno trovato un cane randagio sporco e non ci hanno pensato due volte a fargli un bagno per ripulirlo un po’, ma poi lui si butta per terra e si sporca di nuovo. Difatti è stato del tutto inutile fare il bagnetto a questo cagnolino, visto che pochi minuti dopo è andato a giocare nello sporco e si è sporcato di nuovo.

Questo cagnolino è diventato virale su TikTok per il suo simpatico comportamento. La clip è stata condivisa dall’utente @10lucianojesus, dove il protagonista è proprio questo cagnolino che prima si vede beato a farsi fare il bagnetto e poi corre a rotolarsi tra la sabbia, la terra e lo sporco.

Ancora una volta, gli animali tendono ad essere i protagonisti dei video più divertenti del web con le loro azioni insolite e particolari che provocano gioia e risate in più di una persona, e questo è stato il caso del video. Questo momento è stato molto divertente, tanto da diventare virale sui social network e gli utenti hanno lasciato commenti molto teneri.

Il video ha raggiunto già più di mezzo milione di visualizzazioni su TikTok, tra i commenti si può leggere: “Felice per il suo bagno“; “Il cane per l’altro o mi fa il bagno se sai come mi viene“; “Mi fa molta tenerezza che tutti si uniscano per fare il bagno al cane“. Un comportamento molto onorevole da parte di questo gruppo, anche se poi non è servito a nulla.