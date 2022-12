Resta incastrato nel nastro trasportatore arrugginito: come ci è finito?

Un cucciolo di cane è rimasto incastrato nel nastro trasportatore e come ci è finito è davvero un mistero. Fortunatamente la storia ha lieto fine.

Se si mettessero sulla bilancia curiosità e prudenza, cosa sceglierebbe un cagnolino? Sicuramente non la prudenza. I cani sono curiosi per natura, amano annusare e solitamente non hanno paura di intraprendere nuove esperienza, soprattutto quando sono cuccioli e devono scoprire il mondo. Quando qualcuno ha notato una piccola testolina sbucare dal nastro trasportatore arrugginito quindi non è rimasto molto sorpreso.

Cucciolo rimane incastrato nel nastro trasportatore

In una regione della Romania, un uomo ha notato qualcosa di strano vicino al nastro traportatore arrugginito nell’area. Avvicinandosi ha piacevolmente scoperto che si trattava di un cucciolo rimasto incastrato al suo interno. Si tratta di un cagnolino di pochi mesi e stava piangendo e chiamando aiuto, sperando che qualcuno lo sentisse.

Dopo averlo individuato, l’uomo ha chiamato il rifugio Annie’s Trust, un’associazione britannica che si occupa di cani abbandonati e randagi in alcune zone povere del Paese. All’arrivo dei soccorsi, il cucciolo si è lasciato salvare come fosse la cosa più naturale del mondo, lasciandosi accarezzare e dando anche alcuni teneri bacini di ringraziamento.

Il salvataggio è stato abbastanza semplice da portare a termine, difatti il cucciolo non riusciva a risalire con le proprie forze dal buco in cui era incastrato. Con la mano del volontario, in questo caso, è riuscito a ritrovare la libertà. Il piccolo cucciolo era solo e nelle vicinanze non si trovava traccia della mamma o di fratellini. Il piccolo era destinato già a cavarsela da solo.

