Resta bloccato sul cavalcavia quando provano a salvarlo è terrorizzato foto

Un gattino è rimasto bloccato su un cavalcavia di un’autostrada: alcuni agenti sono intervenuti per salvare il micetto terrorizzato, al quale è stato dato il nome di Bridges.

Una delle abilità dei gatti è sicuramente quella di arrampicarsi ovunque. Non si può certo dire però che eccellono nel discendere dai punti impervi che sono riusciti a raggiungere nella loro arrampicata. Frequenti sono gli interventi dei Vigili del Fuoco o della Polizia per salvare dei gattini rimasti bloccati ad altezze vertiginose (proprio come un micio immobilizzato dalla paura su un albero a dodici metri dal suolo). Meno comuni, per fortuna, sono invece i casi di salvataggio di felini bloccati sui cavalcavia di trafficate strade a scorrimento veloce. Meno comuni, ma non del tutto assenti come dimostra, infatti, quanto è accaduto qualche giorno fa a un gattino negli Stati Uniti d’America.

Il salvataggio del gattino rimasto bloccato sul cavalcavia di un’autostrada: l’intervento degli agenti (FOTO)

A San Antonio (ufficialmente City of San Antonio), la settima città più popolosa degli Stati Uniti e la seconda città più popolosa del Texas, quattro giorni fa gli automobilisti che si sono trovati a percorrere l’autostrada interstatale hanno rischiato di rimanere coinvolti in un pericolosissimo incidente.

Sopra il cavalcavia Stunt Devil Bridges, su una sporgenza collocata all’imbocco di diverse corsie, un gattino dal manto arancione tigrato aveva trovato un rifugio momentaneo al continuo sfrecciare delle automobili.

Il luogo scelto dal micetto, però, non era in alcun modo sicuro: il quattro zampe sarebbe potuto cadere da un momento all’altro dal cavalcavia, finendo in mezzo alle macchine, rischiando di essere investito e di causare un incidente prendendo alla sprovvista gli automobilisti che avrebbero cercato di evitarlo.

Grazie alle segnalazioni di diversi cittadini, gli agenti che si occupano della sicurezza degli animali sono potuti intervenire il prima possibile sul posto.

Il salvataggio del gattino è stato documentato da alcune foto condivise sulla pagina Facebook del rifugio per animale della zona, il City of San Antonio Animal Care Services (@SanAntonioACS), che si impegna a fare in modo che «San Antonio sia una città nella quale ogni animale riceva cure responsabili» (così si legge infatti sulla pagina Facebook: «is dedicated to making San Antonio a city in which every animal receives responsible care»).

Come si legge dal post condiviso sui social, l’agente Tutak e il sergente Flores di Animal Care Services hanno raggiunto il luogo indicato. Saliti sul cavalcavia Stunt Devil Bridges, hanno visto il micetto disteso sul bordo di una sporgenza e si sono avvicinati con estrema attenzione per non spaventare il felino, che sarebbe potuto cadere dalla posizione precaria in cui si trovava.

All’inizio il gatto si è mostrato diffidente nei confronti dei nuovi arrivati, poco dopo però ha permesso loro di prenderlo in braccio. L’agente Flores ha così recuperato il felino, mettendolo al sicuro.

Ribattezzato con il nome di “Stunt Devil Bridges” (abbreviato in “Bridges“), il gattino è stato scortato al Pronto Soccorso Animali (AER) per farlo visitare, dal momento che poteva essere rimasto senza cibo né acqua su quel cornicione per lungo tempo.

Bridges era affamato e assetato e aveva un’infezione respiratoria superiore, che sarebbe comunque potuta essere curata in breve tempo.

Il gattino è rimasto ricoverato presso l’Animal Care Services, dove adesso si è già rimesso ed è pronto per essere adottato.

Ancora una volta, la storia di Bridges ha dimostrato come le strade e i mezzi di locomozione possano rappresentare una grande fonte di pericolo per gli animali. Cani e gatti in particolare possono finire per essere investiti dalle automobili e rimanere feriti, come ha imparato a proprie spese un cucciolo di Pastore Tedesco di nove mesi che ha corso il rischio di essere ucciso da un treno subito dopo essere stato investito da un’automobile. (di Elisabetta Guglielmi)