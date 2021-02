Dopo il “tappo” che sabato pomeriggio, dalle 16.30, si è formato nella più grande delle Sale di Raffaello, i Musei Vaticani starebbero pensando di definire un tempo massimo di permanenza nelle aree espositive maggiormente esposte ad assembramenti. È la voce che si rincorre in queste ore tra le guide dei Musei, in attesa di capire se ci saranno novità per le visite in programma per sabato 20.

Intanto ieri la direttrice dei Musei, Barbara Jatta, ha replicato attraverso l’Ansa a Vincenzo Spina, la guida autorizzata che nei giorni scorsi aveva denunciato gli assembramenti registrati sabato pomeriggio, alla vigilia di San Valentino, quando i custodi si sono trovati in difficoltà e quando i visitatori presenti avevano parlato di “carnaio”, “folle come alla banchina delle metro nell’ora di punta” e “girone infernale”, con annesse scene di panico.

“Ci hanno sequestrati, vogliamo tornare indietro”, avrebbero detto alcuni ospiti, secondo Spina, che ieri ha ricevuto molti messaggi di solidarietà, ma anche insulti.

“Sabato scorso ero anche io ai Musei Vaticani a fare da guida ad alcuni visitatori e la situazione non era affatto così drammatica – spiega Jatta – .Trovo sinceramente le polemiche tirate fuori da alcune guide un po’ sciocche. Prima si lamentavano della chiusura dei Musei, ora, dopo ben 88 giorni di stop forzato, si lamentano della riapertura. Io stessa ho fatto da guida a due gruppi, intrattenendoci nelle sale il giusto tempo. Ma, a quanto mi dicono, questa guida esterna ha tenuto i suoi visitatori ben 40 minuti in una delle sale principali”.

Un’altra guida, Valentina Vacca, smentisce, invece, le “urla” dei visitatori che si sarebbero lamentati dell’assembramento: “Ero due sale più in là, le avrei sentite”, dice. Giovanni Fino, un visitatore prenotato al turno delle 15, dà la sua versione dei fatti: “Insieme a mia moglie e a mio figlio, mi sono ritrovato proprio in uno degli assembramenti. Eravamo tutti con mascherina, certo, ma ci siamo sentiti poco sicuri in un paio di punti, tra cui, appunto, in una delle Sale di Raffaello. Qui, due/tre persone hanno protestato in maniera energica, alcune molto spaventate: d’altronde il percorso è a senso unico e indietro non si poteva tornare, anche se qualcuno l’ha fatto. Ora speriamo di non essere stati contagiati: la situazione mi ha lasciato perplesso. E, almeno a noi tre, nessuno ha misurato la febbre”.

Nulla da dire, insomma, sulla bellezza dei Musei, sul valore delle opere e sulla gioia di poter rientrare a fruire dell’arte dopo mesi di chiusura. Ma sono le guide stesse, ora, che pur di non perdere clienti spaventati da foto e video sugli assembramenti di sabato 13, sperano in nuove disposizioni da parte dei Musei, che in queste ore starebbero appunto discutendo dell’ipotesi di fissare dei tempi di permanenza massima nei punti che potrebbero essere maggiormente soggetti ad assembramento.

“Un problema, quello delle folle, che si registrava anche prima del Covid e che andava a intaccare l’esperienza culturale di questi spazi espositivi – aggiunge una guida, in anonimato, poiché teme ripercussioni da parte dei Musei – . Ma adesso c’è una pandemia e la salute deve venire prima di tutto”.