Responsabilità legale e intelligenza artificiale in Italia

Il Tribunale di Torino ha recentemente affrontato il tema della responsabilità legata all’uso inappropriato dell’intelligenza artificiale in ambito legale, in particolare da parte di un avvocato. La questione è emersa durante una causa in cui una persona contestava una ingiunzione di pagamento e diversi avvisi di addebito, dichiarando di non essere debitrice per motivi come l’incompetenza territoriale e la mancata corretta notifica.

Il ricorso della ricorrente è stato considerato infondato, poiché le pretese creditorie sono state confermate e le notifiche erano state effettuate regolarmente. In fase di conclusione della causa, la giudice ha stabilito che non era sufficiente addebitare le spese legali alla ricorrente. Ha infatti applicato la responsabilità aggravata, condannandola a pagare 500 euro a ciascuna delle parti convenute. Questo perché l’opposizione era stata presentata in malafede, basata su eccezioni infondate supportate da un ricorso redatto con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, ma privo di una logica chiara e pertinenti agli argomenti del caso.

Il riferimento all’intelligenza artificiale è stato considerato marginale rispetto alla decisione finale, suggerendo una mancanza di pertinenza nei risultati forniti. La legislazione attuale sul tema stabilisce che l’uso dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali deve supportare il lavoro umano, garantendo al cliente una comunicazione chiara riguardo all’uso di tali strumenti.

Infine, è fondamentale che i professionisti garantiscano un utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale, effettuando revisione costante dei risultati per assicurarne l’accuratezza e la conformità a principi etici e legali. La decisione umana rimane centrale nel processo decisionale.