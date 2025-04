Responsabile Vendite Settore Energia

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Descrizione del lavoro: Sei un professionista con esperienza nel settore energetico e ambizione di crescita? Unisciti a un’azienda leader nel mercato Multiutility, Efficientamento Energetico e Mobilità Sostenibile.Stiamo cercando un Sales Account / Agente di Commercio con Partita IVA (o disponibilità ad aprirla) per ampliare la nostra rete commerciale. Il ruolo prevede lo sviluppo di nuove opportunità di business nei canali B2C e B2B, la gestione di relazioni commerciali strategiche e la promozione di soluzioni innovative per l’efficienza energetica.Il candidato ideale:✔ Ha esperienza nelle vendite

✔ Possiede eccellenti doti relazionali e capacità di negoziazione

✔ È dinamico, orientato ai risultati ed alla consulenza

✔ Ha passione per le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e la transizione ecologica✔ È interessato a lavorare in p.ivaCosa offriamo:✅ Formazione continua per diventare un esperto del settore

✅ Supporto costante e affiancamento da parte di professionisti senior

✅ Strumenti digitali innovativi per facilitare il lavoro e massimizzare i risultati

✅ Opportunità di crescita concreta, con possibilità di avanzamento fino a ruoli managerialiRetribuzione e vantaggi:✔ Provvigioni tra le più alte del mercato

✔ Premio mensile legato ai risultati raggiunti

✔ Rendita continuativa per la fidelizzazione della clientela

✔ Rimborso spese

✔ Assistenza fiscale gratuita con commercialista internoEntra a far parte di una realtà all’avanguardia e diventa protagonista della rivoluzione green!➡➡ Invia il tuo CV e scopri come costruire il tuo futuro nel settore dell’energia sostenibile.



