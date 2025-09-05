EgoGreen, azienda specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas e nell’efficienza energetica, cerca un/una Responsabile vendite Efficienza Energetica.
Se hai esperienza nel settore delle energie rinnovabili e sei motivato/a, questa è l’opportunità per te.
Responsabilità principali:
- Sviluppo e gestione delle strategie commerciali
- Acquisizione di nuovi clienti (privati e aziende) e fidelizzazione dei clienti esistenti
- Consulenza tecnica e commerciale su impianti fotovoltaici, pompe di calore, colonnine di ricarica e sistemi di accumulo
- Costruzione del team di vendita
- Monitoraggio KPI di vendita e redazione di report periodici
Requisiti richiesti:
- Esperienza pregressa in ambito commerciale nel settore energetico o fotovoltaico
- Ottima conoscenza delle dinamiche di mercato delle energie rinnovabili
- Capacità di lavorare per obiettivi e gestire trattative complesse
- Buone competenze tecniche di base su impianti e soluzioni energetiche
- Spiccate doti comunicative, di leadership e problem solving
Offriamo un contratto CCNL con bonus legati agli obiettivi raggiunti. I dati personali verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). EgoGreen promuove un ambiente di lavoro inclusivo, etico e rispettoso delle diversità.
Se sei pronto/a per una sfida stimolante, candidati allegando il tuo curriculum vitae aggiornato!
