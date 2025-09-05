26.4 C
Responsabile Vendite Efficienza

EgoGreen, azienda specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas e nell’efficienza energetica, cerca un/una Responsabile vendite Efficienza Energetica.

Se hai esperienza nel settore delle energie rinnovabili e sei motivato/a, questa è l’opportunità per te.

Responsabilità principali:

  • Sviluppo e gestione delle strategie commerciali
  • Acquisizione di nuovi clienti (privati e aziende) e fidelizzazione dei clienti esistenti
  • Consulenza tecnica e commerciale su impianti fotovoltaici, pompe di calore, colonnine di ricarica e sistemi di accumulo
  • Costruzione del team di vendita
  • Monitoraggio KPI di vendita e redazione di report periodici

Requisiti richiesti:

  • Esperienza pregressa in ambito commerciale nel settore energetico o fotovoltaico
  • Ottima conoscenza delle dinamiche di mercato delle energie rinnovabili
  • Capacità di lavorare per obiettivi e gestire trattative complesse
  • Buone competenze tecniche di base su impianti e soluzioni energetiche
  • Spiccate doti comunicative, di leadership e problem solving

Offriamo un contratto CCNL con bonus legati agli obiettivi raggiunti. I dati personali verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). EgoGreen promuove un ambiente di lavoro inclusivo, etico e rispettoso delle diversità.

Se sei pronto/a per una sfida stimolante, candidati allegando il tuo curriculum vitae aggiornato!


Se sei pronto/a per una sfida stimolante, candidati allegando il tuo curriculum vitae aggiornato!

Responsabile Vendite Efficienza

Responsabile Vendite Efficienza Energetica: cerca esperienza nel settore e offre opportunità di crescita professionale con bonus legati agli obiettivi.

