Responsabile Vendite E-commerce e Marketing Digitale per Azienda del Settore Medicale

Descrizione del lavoro: Siamo una realtà dinamica nel settore e-commerce medicale e sanitario, con particolare focus sulla vendita online tramite marketplace e sito aziendale. Stiamo ampliando il nostro team e cerchiamo una figura versatile, motivata e con esperienza, capace di gestire attività trasversali tra marketing digitale, gestione e-commerce e gestione commerciale. RUOLO E RESPONSABILITÀ Area E-commerce e Marketing Gestione operativa del marketplace Amazon Inserimento e pubblicazione prodotti sul nuovo sito e-commerce Coordinamento con agenzia esterna per attività SEO e strategie di ottimizzazione Attività di digital marketing, promozione online e aggiornamento contenuti Creazione e inserimento pagine prodotto Aggiornamento del sito web aziendale Area Commerciale e Gestionale: Gestione ordini da sito e marketplaces Coordinamento con l’amministrazione interna per evasione ordini e fatturazione Emissione documenti di trasporto (DDT) Contabilità di magazzino, riconciliazioni e aggiornamento delle disponibilità Monitoraggio e aggiornamento di prezzi e stock Monitoraggio dei feedback dei clienti Il profilo selezionato lavorerà in sinergia con i consulenti esterni dell’azienda. REQUISITI RICHIESTI : Esperienza triennale in ruoli simili Conoscenza degli strumenti di AI e automazione Spirito proattivo, autonomia operativa e orientamento alla risoluzione dei problemi Buone doti relazionali e comunicative Disponibilità immediata FORMAZIONE : Diploma in Amministrazione – Marketing – Informatica e/o discipline economico-aziendali connesse alla posizione Laurea triennale in Economia Aziendale / Marketing o simili COMPETENZE PREFERENZIALI Conoscenza ed esperienza nell’utilizzo del gestionale SAP Business One Esperienza pregressa in aziende e-commerce / marketplace Conoscenza della piattaforma CMS PrestaShop INQUADRAMENTO E CONTRATTO Contratto a tempo determinato di 6 mesi, part-time 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì Inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza. Retribuzione supplementare: tredicesima – quattordicesima mensilità Possibilità di trasformazione in contratto a tempo indeterminato Sede di lavoro : Roma – Boccea (lavoro svolto in sede) Verranno presi in considerazione soltanto i candidati in linea con le caratteristiche sopra indicate



