Responsabile Ufficio Acquisti Senior

Offerte di Lavoro
Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati.

Per azienda del settore commercio cerchiamo un:

IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI SENIOR

Si offre:

  • Inserimento a tempo indeterminato
  • RAL tra 35.000€ e 40.000€
  • Sede di lavoro: Colognola ai Colli

Di cosa ti occuperai?

  • Gestione del flusso ricambi, ottimizzando gli stock tra diverse sedi
  • Approvvigionamento strategico, collaborando con post-vendita e officina
  • Gestione fornitori e magazzino, incluse fatture e vendite
  • Responsabile dell’inventario e organizzazione del magazzino

Requisiti richiesti:

  • Almeno 5 anni di esperienza nel ruolo
  • Diploma di scuola superiore
  • Capacità analitiche, di negoziazione e di organizzazione

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77).

Ti invitiamo a leggere l’informativa sulla privacy ai sensi del GDPR sul nostro sito.

Se Sei interessato, invia la tua candidatura!


