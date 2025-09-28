Responsabile Ufficio Acquisti Senior

Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati.
Per azienda del settore commercio cerchiamo un:
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI SENIOR
Si offre:
- Inserimento a tempo indeterminato
- RAL tra 35.000€ e 40.000€
- Sede di lavoro: Colognola ai Colli
Di cosa ti occuperai?
- Gestione del flusso ricambi, ottimizzando gli stock tra diverse sedi
- Approvvigionamento strategico, collaborando con post-vendita e officina
- Gestione fornitori e magazzino, incluse fatture e vendite
- Responsabile dell’inventario e organizzazione del magazzino
Requisiti richiesti:
- Almeno 5 anni di esperienza nel ruolo
- Diploma di scuola superiore
- Capacità analitiche, di negoziazione e di organizzazione
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77).
Ti invitiamo a leggere l’informativa sulla privacy ai sensi del GDPR sul nostro sito.
Se Sei interessato, invia la tua candidatura!
