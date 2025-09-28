Responsabile ufficio acquisti Edilizia

20.8 C
Air Fire Spa, azienda leader nel settore dell’impiantistica antincendio e in forte espansione in altri settori, è alla ricerca di un/a Responsabile Ufficio Acquisti. Il candidato ideale ha esperienza pluriennale in ambito edile e antincendio.

La risorsa si occuperà di:

  • Promuovere e gestire l’ottimizzazione dei fornitori tramite scouting e valutazione;
  • Sviluppare ricerche di mercato e analisi degli approvvigionamenti;
  • Supportare la pianificazione degli appalti per nuovi investimenti e servizi;
  • Cura del reporting e follow-up sugli obiettivi prefissati;
  • Gestire autonomamente il processo di acquisto, dalla selezione alla verifica degli ordini;
  • Garantire l’acquisto corretto di materiali e servizi, negoziando listini e accordi quadro.

Requisiti richiesti:

  • Laurea in materie economiche o equivalenti;
  • Almeno 10 anni di esperienza nel ruolo in grandi aziende;
  • Proattività e spirito di iniziativa;
  • Capacità di gestione di un team già presente nell’ufficio.

La nostra proposta:

  • Contratto a tempo indeterminato;
  • 6° livello metalmeccanica piccola industria;
  • RAL compresa tra 55k e 65k;
  • Sede di lavoro: Zona prenestina, via del Maggiolino 151;
  • Orario: Lunedi-Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
  • No Smart Working.

La selezione è aperta a tutti, nel rispetto delle norme di pari opportunità. Crediamo nel valore della diversità e vogliamo costruire un ambiente di lavoro inclusivo.

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!


