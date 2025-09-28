Responsabile ufficio acquisti Edilizia

La risorsa si occuperà di:
- Promuovere e gestire l’ottimizzazione dei fornitori tramite scouting e valutazione;
- Sviluppare ricerche di mercato e analisi degli approvvigionamenti;
- Supportare la pianificazione degli appalti per nuovi investimenti e servizi;
- Cura del reporting e follow-up sugli obiettivi prefissati;
- Gestire autonomamente il processo di acquisto, dalla selezione alla verifica degli ordini;
- Garantire l’acquisto corretto di materiali e servizi, negoziando listini e accordi quadro.
Requisiti richiesti:
- Laurea in materie economiche o equivalenti;
- Almeno 10 anni di esperienza nel ruolo in grandi aziende;
- Proattività e spirito di iniziativa;
- Capacità di gestione di un team già presente nell’ufficio.
La nostra proposta:
- Contratto a tempo indeterminato;
- 6° livello metalmeccanica piccola industria;
- RAL compresa tra 55k e 65k;
- Sede di lavoro: Zona prenestina, via del Maggiolino 151;
- Orario: Lunedi-Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
- No Smart Working.
La selezione è aperta a tutti, nel rispetto delle norme di pari opportunità. Crediamo nel valore della diversità e vogliamo costruire un ambiente di lavoro inclusivo.
Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!
