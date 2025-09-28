Responsabile ufficio acquisti Edilizia

Air Fire Spa, azienda leader nel settore dell’impiantistica antincendio e in forte espansione in altri settori, è alla ricerca di un/a Responsabile Ufficio Acquisti. Il candidato ideale ha esperienza pluriennale in ambito edile e antincendio.

La risorsa si occuperà di:

Promuovere e gestire l’ottimizzazione dei fornitori tramite scouting e valutazione;

Sviluppare ricerche di mercato e analisi degli approvvigionamenti;

Supportare la pianificazione degli appalti per nuovi investimenti e servizi;

Cura del reporting e follow-up sugli obiettivi prefissati;

Gestire autonomamente il processo di acquisto, dalla selezione alla verifica degli ordini;

Garantire l’acquisto corretto di materiali e servizi, negoziando listini e accordi quadro.

Requisiti richiesti:

Laurea in materie economiche o equivalenti;

Almeno 10 anni di esperienza nel ruolo in grandi aziende;

Proattività e spirito di iniziativa;

Capacità di gestione di un team già presente nell’ufficio.

La nostra proposta:

Contratto a tempo indeterminato;

6° livello metalmeccanica piccola industria;

RAL compresa tra 55k e 65k;

Sede di lavoro: Zona prenestina, via del Maggiolino 151;

Orario: Lunedi-Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

No Smart Working.

La selezione è aperta a tutti, nel rispetto delle norme di pari opportunità. Crediamo nel valore della diversità e vogliamo costruire un ambiente di lavoro inclusivo.

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!