Responsabile Sviluppo Software per il Settore Sinistri – Ufficio Back Office

Titolo del lavoro: Responsabile Sviluppo Software Sinistri – Back Office



Azienda: UnipolSai



Descrizione del lavoro: Job Description:Unipol Assicurazioni S.p.A., compagnia assicurativa multi-ramo leader in Italia nei rami Danni, per il potenziamento dell’area Software Sinistri Back Office, è alla ricerca di un Tech Lead o Project Manager Tecnico con comprovata esperienza nella realizzazione di progetti in ambito funzionale Sinistri Rami Danni, da inserire nel ruolo di:Responsabile Sviluppo Software Sinistri – Back OfficeSede di Lavoro: BolognaIl profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo dell’area “Software Sinistri”, sarà responsabile del team “Software Sinistri Back Office” agendo da riferimento per i principali stakeholder aziendali e coordinando le attività di sviluppo software in carico al gruppo di lavoro.In particolare, il ruolo prevede la ownership delle seguenti attività:

Coordinare le attività di manutenzione e di evoluzione degli applicativi dell’area Software Sinistri Back Office, presidiando anche tutte le procedure contabili relative ai sinistri;

Gestire l’intero ciclo di vita delle componenti software, dall’analisi tecnica/funzionale sino al passaggio in produzione ed al conseguente monitoraggio delle performance in esercizio;

Definire e, successivamente, governare il piano di lavoro delle risorse interne ed esterne al team per quanto riguarda le evoluzioni delle soluzioni software in collaborazione con le funzioni di business interessate e le altre aree IT.

Requisiti richiesti:

Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica, o percorso accademico equivalente, completato con ottima votazione finale;

Esperienza professionale pluriennale (almeno 5 anni) nel ruolo di solution architect, software tech lead (o analoghi ruoli di coordinamento team di sviluppo software) maturata in contesti IT di compagnie assicurative o presso società di consulenza IT attive in ambito financial services nello sviluppo di soluzioni applicative back-end dedicate alla gestione dei sinistri rami danni;

Esperienza nello sviluppo di applicazioni per sistemi host/mainframe e conoscenza delle logiche di gestione back-end dei sinistri;

Buona conoscenza del linguaggio di programmazione COBOL;

Competenze consolidate in attività di project management nello sviluppo di soluzioni software.

Completano il profilo: ottime abilità relazionali, capacità di autonomia decisionale e buone capacità di problem solving.Il candidato in possesso delle competenze e delle esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di Funzionario ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione.La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.



Luogo: Bologna