Responsabile Qualità Alimentare

Lavorare come autista per Just Eat significa essere il pilastro della nostra attività. La nostra squadra è composta da persone di diverse esperienze, unite dalla passione per la vita in arancione.
Siamo attivamente in cerca di persone per consegnare cibo delizioso dai nostri ristoranti direttamente a casa dei clienti in tutta la città.
Offriamo contratti equi e flessibili. Le consegne si effettuano principalmente nei fine settimana e, possibilmente, anche durante la settimana. Puoi lavorare 10, 15 o 20 ore a settimana, a seconda dei turni disponibili nella tua città. Ti assegneremo il programma con una settimana di anticipo.
LA NOSTRA OFFERTA
- Diventando un autista Just Eat, fai parte della principale azienda di consegna di cibo al mondo.
- Supporto da parte di un team locale sempre a tua disposizione.
- Comunità forte tra i nostri autisti, con opportunità di socializzazione.
- Forniamo tutta l’attrezzatura necessaria per iniziare.
- Assicurazione inclusa.
- Congedo di maternità e paternità.
STIPENDIO E RICOMPENSE
- Compenso orario fisso: guadagni anche mentre aspetti un ordine.
- Bonus per le consegne per guadagnare di più.
- Le mance? Sono tutte tue, non prendiamo alcuna percentuale.
REQUISITI
- Età: 18 anni o più.
- Amore per l’aria aperta.
- Possesso di:
- Monopattino elettrico
- Scooter
- Auto
- Patente valida se si utilizza un veicolo a motore.
- Smartphone con piano dati.
Pronto a metterti in moto? Candidati ora!
