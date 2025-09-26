21.7 C
Lavoro

Responsabile Qualità Alimentare

Lavorare come autista per Just Eat significa essere il pilastro della nostra attività. La nostra squadra è composta da persone di diverse esperienze, unite dalla passione per la vita in arancione.

Siamo attivamente in cerca di persone per consegnare cibo delizioso dai nostri ristoranti direttamente a casa dei clienti in tutta la città.

Offriamo contratti equi e flessibili. Le consegne si effettuano principalmente nei fine settimana e, possibilmente, anche durante la settimana. Puoi lavorare 10, 15 o 20 ore a settimana, a seconda dei turni disponibili nella tua città. Ti assegneremo il programma con una settimana di anticipo.

LA NOSTRA OFFERTA

  • Diventando un autista Just Eat, fai parte della principale azienda di consegna di cibo al mondo.
  • Supporto da parte di un team locale sempre a tua disposizione.
  • Comunità forte tra i nostri autisti, con opportunità di socializzazione.
  • Forniamo tutta l’attrezzatura necessaria per iniziare.
  • Assicurazione inclusa.
  • Congedo di maternità e paternità.

STIPENDIO E RICOMPENSE

  • Compenso orario fisso: guadagni anche mentre aspetti un ordine.
  • Bonus per le consegne per guadagnare di più.
  • Le mance? Sono tutte tue, non prendiamo alcuna percentuale.

REQUISITI

  • Età: 18 anni o più.
  • Amore per l’aria aperta.
  • Possesso di:
    • Monopattino elettrico
    • Scooter
    • Auto
  • Patente valida se si utilizza un veicolo a motore.
  • Smartphone con piano dati.

Pronto a metterti in moto? Candidati ora!


