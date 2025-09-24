Responsabile Procurement Governance

20 C
AGAP2 è un gruppo europeo di consulenza ingegneristica e operativa, parte del Gruppo MoOngy. Siamo presenti in 14 paesi europei con oltre 7.500 dipendenti. Nel 2018 abbiamo aperto la nostra prima sede italiana a Milano. Stiamo ampliando il nostro team con persone che condividano i nostri valori:

  • Ambizione
  • Sorriso
  • Dinamismo
  • Voglia di mettersi in gioco

In un ambiente in continua evoluzione, poniamo sempre le relazioni umane al primo posto.

Posizione: Governance Procurement
Sede: Nerviano
Settore: Aerospace

Descrizione del ruolo
Cerchiamo un Laureato in Ingegneria Gestionale con interesse per la gestione dei processi di procurement e soluzioni informatiche. Il candidato entrerà nel team di Governance Procurement e si occuperà di:

  • Monitoraggio e controllo dei processi di acquisto
  • Supporto alle attività operative e ottimizzazione tramite strumenti digitali

Responsabilità principali

  • Supportare l’analisi e il monitoraggio dei processi di procurement
  • Collaborare nella gestione di database e reportistica
  • Supportare l’implementazione di strumenti informatici per il controllo fornitori
  • Collaborare con i team interni per il rispetto delle policy aziendali
  • Gestire attività di raccolta dati per decisioni strategiche
  • Contribuire alla documentazione e standardizzazione dei processi

Requisiti richiesti

  • Laurea in Ingegneria Gestionale o titolo affine (Triennale o Magistrale)
  • Interesse per il procurement e la supply chain
  • Buone competenze informatiche (Excel avanzato e familiarità con ERP, SAP è un plus)
  • Capacità di analisi, organizzazione e problem solving
  • Buone doti comunicative e attitudine al lavoro in team
  • Disponibilità a lavorare in sede a Nerviano

Invitiamo tutti gli interessati a candidarsi! AGAP2 è un datore di lavoro che offre pari opportunità, accogliendo candidati senza distinzione di età, genere, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale, religione o stato civile. I dati personali saranno trattati in conformità al regolamento UE 2016/679.


