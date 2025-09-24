Responsabile Procurement Governance

Ambizione

Sorriso

Dinamismo

Voglia di mettersi in gioco

Chi siamoAGAP2 è un gruppo europeo di consulenza ingegneristica e operativa, parte del Gruppo MoOngy. Siamo presenti in 14 paesi europei con oltre 7.500 dipendenti. Nel 2018 abbiamo aperto la nostra prima sede italiana a Milano. Stiamo ampliando il nostro team con persone che condividano i nostri valori:

In un ambiente in continua evoluzione, poniamo sempre le relazioni umane al primo posto.

Posizione: Governance Procurement

Sede: Nerviano

Settore: Aerospace

Descrizione del ruolo

Cerchiamo un Laureato in Ingegneria Gestionale con interesse per la gestione dei processi di procurement e soluzioni informatiche. Il candidato entrerà nel team di Governance Procurement e si occuperà di:

Monitoraggio e controllo dei processi di acquisto

Supporto alle attività operative e ottimizzazione tramite strumenti digitali

Responsabilità principali

Supportare l’analisi e il monitoraggio dei processi di procurement

Collaborare nella gestione di database e reportistica

Supportare l’implementazione di strumenti informatici per il controllo fornitori

Collaborare con i team interni per il rispetto delle policy aziendali

Gestire attività di raccolta dati per decisioni strategiche

Contribuire alla documentazione e standardizzazione dei processi

Requisiti richiesti

Laurea in Ingegneria Gestionale o titolo affine (Triennale o Magistrale)

Interesse per il procurement e la supply chain

Buone competenze informatiche (Excel avanzato e familiarità con ERP, SAP è un plus)

Capacità di analisi, organizzazione e problem solving

Buone doti comunicative e attitudine al lavoro in team

Disponibilità a lavorare in sede a Nerviano

Invitiamo tutti gli interessati a candidarsi! AGAP2 è un datore di lavoro che offre pari opportunità, accogliendo candidati senza distinzione di età, genere, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale, religione o stato civile. I dati personali saranno trattati in conformità al regolamento UE 2016/679.