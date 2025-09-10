Responsabile post – vendita (veicoli speciali)

22.3 C
Per importante azienda operante nel settore dei veicoli industriali/speciali, selezioniamo un/una Responsabile dell’Assistenza Post Vendita.

La risorsa, riportando direttamente alla direzione aziendale, parteciperà alla definizione delle strategie dell’area e avrà la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi commerciali.

Principali responsabilità:

  • Coordinare e supervisionare il team di lavoro dedicato al post vendita.
  • Gestire e monitorare le richieste di clienti e distributori.
  • Coordinare i centri di assistenza tecnica esterni e supervisionare gli interventi fuori sede.
  • Curare la relazione con i clienti per risolvere rapidamente le problematiche post vendita.
  • Presidiare il processo di approvvigionamento ricambi e forniture.
  • Gestire gli Ordini di Servizio e le attività in garanzia, verificando la qualità tecnica degli interventi.
  • Pianificare e organizzare la formazione per Centri Assistenza e clienti.
  • Redigere documentazione tecnica e report tecnici periodici.

Requisiti:

  • Diploma o Laurea in ambito meccanico o elettrico/elettronico.
  • Esperienza consolidata nel servizio di assistenza post vendita di veicoli a motore.
  • Provenienza da contesti strutturati in ambito automotive o settori affini.
  • Conoscenza della Direttiva Macchine 2006/42/EC e 2007/46/EC.
  • Buona conoscenza della lingua inglese.
  • Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale e regionale.

SEDE: TRENTO

L’offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. Le persone interessate sono invitate a leggere l’informativa privacy.

Invitiamo i candidati interessati a inviare la propria candidatura.


