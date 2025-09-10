Responsabile post – vendita (veicoli speciali)

La risorsa, riportando direttamente alla direzione aziendale, parteciperà alla definizione delle strategie dell’area e avrà la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi commerciali.
Principali responsabilità:
- Coordinare e supervisionare il team di lavoro dedicato al post vendita.
- Gestire e monitorare le richieste di clienti e distributori.
- Coordinare i centri di assistenza tecnica esterni e supervisionare gli interventi fuori sede.
- Curare la relazione con i clienti per risolvere rapidamente le problematiche post vendita.
- Presidiare il processo di approvvigionamento ricambi e forniture.
- Gestire gli Ordini di Servizio e le attività in garanzia, verificando la qualità tecnica degli interventi.
- Pianificare e organizzare la formazione per Centri Assistenza e clienti.
- Redigere documentazione tecnica e report tecnici periodici.
Requisiti:
- Diploma o Laurea in ambito meccanico o elettrico/elettronico.
- Esperienza consolidata nel servizio di assistenza post vendita di veicoli a motore.
- Provenienza da contesti strutturati in ambito automotive o settori affini.
- Conoscenza della Direttiva Macchine 2006/42/EC e 2007/46/EC.
- Buona conoscenza della lingua inglese.
- Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale e regionale.
SEDE: TRENTO
L’offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. Le persone interessate sono invitate a leggere l’informativa privacy.
Invitiamo i candidati interessati a inviare la propria candidatura.
