25.9 C
Roma
martedì – 23 Settembre 2025
Lavoro

Responsabile Marketing

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Lavorando come Corriere per Just Eat, sei fondamentale per la nostra attività. Ti impegnerai a consegnare cibo delizioso dai ristoranti ai clienti in tutta la città. Offriamo contratti equi e flessibili.

Requisiti:

  • Avere 18 anni o più
  • Possedere una bici, un motorino o un’auto
  • Patente valida per veicoli a motore

Vantaggi:

  • Salario orario fisso, anche durante l’attesa degli ordini
  • Bonus per le consegne
  • Supporto continuo da parte di un team locale
  • Congedo di maternità e paternità
  • Flessibilità nella gestione degli orari

Sei pronto per iniziare a consegnare? Unisciti a noi!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Responsabile Marketing

Corriere per Just Eat: fondamentale nelle consegne. Requisito: 18 anni e veicolo proprio. Beneficio: salario fisso garantito.

Corriere di spedizioni cercasi

Ruolo chiave come Corriere per Just Eat, requisito: avere più di 18 anni e mezzo di trasporto. Beneficio: stipendio fisso con bonus.

Assistente alla clientela part-time

Diventa Corriere per Just Eat, richiedi un'età minima di 18 anni e godi di un salario fisso, anche in attesa di ordini.

Addetto alla produzione alimentare

Diventa Rider per Just Eat: flessibilità oraria + possesso di un mezzo. Guadagni fissi e bonus, senza dover condividere le mance.

Commerciale Estero

Lavora come Rider per Just Eat: flessibilità oraria e stipendio fisso. Requisito: e-bike o scooter. Beneficio: guadagni extra con mance.

Articolo precedente
Gaza: Ospedali in Emergenza per Morti e Feriti Palestinesi
Articolo successivo
Giancarlo Siani: l’ultimo articolo che sfidò la camorra
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.