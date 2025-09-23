Responsabile Marketing

Requisiti:
- Avere 18 anni o più
- Possedere una bici, un motorino o un’auto
- Patente valida per veicoli a motore
Vantaggi:
- Salario orario fisso, anche durante l’attesa degli ordini
- Bonus per le consegne
- Supporto continuo da parte di un team locale
- Congedo di maternità e paternità
- Flessibilità nella gestione degli orari
Sei pronto per iniziare a consegnare? Unisciti a noi!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
