Responsabile Marketing – Soluzioni Chimiche per l’Agricoltura

Titolo del lavoro: Marketing Manager – prodotti chimici per l’agricoltura



Azienda: Oktopous



Descrizione del lavoro: Il nostro cliente è un0innovativa ed emergente realtà internazionale operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti chimici per l’agricoltura.Per una sostituzione interna stiamo ricercando la figura del Responsabile Marketing che avrà la responsabilità di gestire tutte le attività di comunicazione e definizione delle specifiche di prodotto per il corretto posizionamento e promozione del medesimo sul mercato italiano.In particolare si occuperà di:

declinare a livello locale le linee guida e le attività di comunicazione definite in casa madre tenendo conto delle peculiarità del mercato locale;

coordinarsi con la funzione tecnica e commerciale per definire i contenuti che devono essere riportati sul packaging in modo da essere compliant rispetto alla normativa;

coordinarsi con la forza vendite per definire le attività da svolgere e organizzare tutte il necessario ( materiali, tempi, budget);

gestione e coordinamento di una persona junior.

Per ricoprire il ruolo è indispensabile possedere una laurea in agronomia e conoscere le peculiarità del mercato dei prodotti chimici per l’agricoltura o dei fitofarmaci e una reale buona conoscenza della lingua inglese. Inoltre è richiesta la provenienza da realtà appartenenti al settore dei prodotti chimici per l’agricoltura o del fitofarmaco dove si sia ricoperto un ruolo analogo.Sede di lavoro: MilanoI candidati interessati sono pregati di prendere visione della normativa relativa al trattamento dei dati personali presente sul sito www.oktopous.it e di presentare la propria candidatura compilando l’apposito form.La ricerca si intende rivolta a candidati di entrambi i sessi come da vigenti leggi.Oktopous srl unipersonale è un’agenzia di ricerca e selezione del personale con aut. min a tempo indeterminato numero 39/0010644 del 14-7-2016.



Luogo: Milano