Responsabile Marketing Prodotto Senior Cybersecurity – CATEGORIE PROTETTE (Legge 68/99)

Titolo del lavoro: Senior Product Marketing Manager Cybersecurity – CATEGORIE PROTETTE (legge 68/99)



Azienda: Retelit



Descrizione del lavoro: Retelit è il più grande player in Italia nelle telecomunicazioni focalizzato sul mercato B2B, leader italiano nella costruzione di progetti tailor made, realizzati su piattaforme interamente gestite dal Gruppo, per la trasformazione digitale.Con oltre 20 anni di storia, siamo il partner ideale per le aziende, la pubblica amministrazione e gli operatori che vogliono cogliere le sfide dell’innovazione, grazie a un’offerta che copre l’intera catena del valore dei servizi ICT e della digitalizzazione, dall’infrastruttura al dato, dalle reti alle applicazioni.La combinazione tra gli asset di proprietà di Retelit (una rete in fibra ottica capillare in Italia e nel mondo e un network di Data Center distribuiti a livello nazionale) e le competenze nel settore dell’innovazione e del digitale frutto di importanti progetti di M&A ha dato vita a un player unico in Italia in grado di offrire soluzioni digitali integrate.Retelit è partecipata al 100% da Asterion.Stiamo cercando un/una Senior Product Marketing Manager in ambito Cybersecurity.La risorsa verrà inserita all’interno della direzione del Corporate Product Marketing che, interpretando le linee strategiche aziendali, gestisce l’evoluzione, la coerenza ed il posizionamento dell’intero portafoglio di offerta, assicurando la standardizzazione dei service element e le prerogative necessarie per la costruzione di offerte complesse e integrate.Responsabilità:

Gestire come esperto in materia, le parti interessate interne e/o esterne per lo sviluppo dei prodotti, servizi e mercati della Cybersecurity;

Definire la Roadmap di prodotto e guidare gli sforzi per aumentare la consapevolezza del mercato ed aziendale in ambito Cybersecurity, aumentando la pipeline/domanda e le entrate;

Definire i prodotti /servizi dal concept al rilascio in produzione, sviluppando e/o coordinando le fasi relative allo sviluppo: definizione processi di gestione, service elements nei sistemi IT e business case a corredo, in collaborazione con reparti tecnici vendite e finance;

Effettuare analisi di mercato e dello scenario competitivo;

Definire package contrattuale di prodotto/servizio;

Definire le soluzioni tecniche a portafoglio lavorando in team con il reparti tecnici di Operations;

Definire le politiche di prezzo e delle modalità di promozione sui canali di vendita;

Gestire l’intera customer journey dei prodotti di cybersecurity;

Fornire formazione e abilitazione alle vendite e sviluppare strumenti come kit di vendita, per migliorare l’efficacia delle vendite;

Collaborare con il team marketing per fornire contenuti per siti Web, materiale collaterale, relazioni pubbliche e analisti, fiere, marketing online, storie dei clienti e altro ancora.

Requisiti:

Appartenere alle categorie protette Legge 68/99

Aver maturato un minimo di 8 anni di esperienza come product marketing nel segmento della cybersecurity in ambito telecomunicazioni, IT o integrazione di sistemi;

Conoscenza del mercato della Cybersecurity nei sui diversi ambiti: Processi, Risk assesment GDPR Tecniche di protezione Network & Cloud : Antiddos, SIEM, NXGN FW, IDS-IPS, NAC, WAF, SASE, CASB etc.) Endpoint security, DLP servizi di intervento e remediation SOC, MDR etc.;

Ottima competenza di processo legata ai servizi di cybersecurity e gestione dei dati sensibili (GDPR).

Buona conoscenza degli aspetti legali e contrattuali legati alla cybersecurity

Forte capacità di gestione progetti e capacità organizzative;

Comprovata esperienza nella progettazione di prodotti entreprise ready.

Ottima conoscenza della lingua inglese (Livello C1)

Ottime capacità di lavoro e gestione di team aziendali interfunzionali;

Ottime competenze nella predisposizione di modelli di costo complessi.

La ricerca è per la nostra sede di Trento o Bolzano. Il nostro modello “smartworking-oriented” ti permetterà comunque di gestire il tuo lavoro senza vincoli spazio-temporali poiché sarai misurato sui risultati che raggiungerai.COSA CERCHIAMO NELLE PERSONE:Passione. Ami il tuo lavoro, la tecnologia e tutto ciò che è innovativo.Creatività. Sei sempre alla ricerca della “big idea” e vai oltre gli schemi.Curiosità. Esplori tutte le opzioni e trovi sempre la soluzione.Energia. Perseveri attraverso le difficoltà fino a quando il lavoro è finito, e fatto bene. Ti esalta ottenere risultati e miri sempre all’eccellenza in quello che fai.Iniziativa. Non aspetti che ti venga detto cosa fare e sei pronto a ‘sporcarti le mani’ con tutto ciò di cui il Team ha bisogno per avere successo.Pragmatismo. Riesci a conciliare perfettamente la qualità del lavoro con i tempi di realizzazione perché sai che, quando si fanno le cose in un mondo competitivo, la velocità è importante quanto la qualità.Coraggio. Sei pronto a prenderti grandi responsabilità ma hai l’intelligenza per gestire anche attività più operative.Resilienza. Reggi la sfida che la continua trasformazione del business impone. Vivi il cambiamento come stimolo e opportunità di crescita.Ascolto. Cerchi il feedback dei tuoi colleghi e sai far tesoro dei loro suggerimenti.COSA OFFRIAMOColleghi di talento e competenti. Avrai la possibilità di imparare da (e insegnare a) alcune delle persone più brillanti e più abili che tu abbia mai incontrato.Piattaforme proprietarie. Sviluppiamo le nostre soluzioni per le grandi imprese i big player e lanciamo le nostre iniziative.Rimanere informati su nuove tecnologie rilevanti e testare quelle promettenti per assicurarci di non perdere opportunità per aumentare la nostra produttività e la soddisfazione per il nostro lavoro.Divertimento, ambiente giovane. Abbiamo una gerarchia ‘quasi zero’ e un ambiente di lavoro molto smart.Portata internazionale. I nostri Clienti parlano inglese e sono basati sia in Italia che in altri paesi del mondo.La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi (L.903/77). Per candidarsi inviare dettagliato Curriculum vitae con l’autorizzazione al trattamento dei dati coperti e tutelati dalla legge sulla Privacy italiana e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio.



Luogo: Milano