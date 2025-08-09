Descrizione SEO: Responsabile Manutenzione Elettromeccanica – Ali Lavoro
Sei un manutentore elettromeccanico e stai cercando un ruolo chiave all’interno di un’azienda dalla storia solida, dove il valore umano è al centro? Ali Professional, divisione di Ali Lavoro SpA specializzata nella ricerca e selezione di profili specializzati, ricerca un Responsabile Manutenzione Elettromeccanica.
Requisiti:
- Esperienza consolidata nel settore elettromeccanico.
- Capacità di gestione di squadre e progetti.
- Conoscenze approfondite in manutenzione preventiva e correttiva.
- Ottime doti di problem solving e organizzazione.
- Competenze in ambito normativo e di sicurezza sul lavoro.
Vantaggi:
- Ambiente di lavoro stimolante e collaborativo.
- Opportunità di crescita professionale in un contesto solido.
- Valorizzazione delle competenze e formazione continua.
- Possibilità di contribuire attivamente alla cultura aziendale.
Scopri un’opportunità professionale che esalta il tuo talento tecnico in una realtà che premia il valore umano.