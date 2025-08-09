34.5 C
Roma
sabato – 9 Agosto 2025
Lavoro

Responsabile Manutenzione Elettromeccanica

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Descrizione SEO: Responsabile Manutenzione Elettromeccanica – Ali Lavoro

Sei un manutentore elettromeccanico e stai cercando un ruolo chiave all’interno di un’azienda dalla storia solida, dove il valore umano è al centro? Ali Professional, divisione di Ali Lavoro SpA specializzata nella ricerca e selezione di profili specializzati, ricerca un Responsabile Manutenzione Elettromeccanica.

Requisiti:

  • Esperienza consolidata nel settore elettromeccanico.
  • Capacità di gestione di squadre e progetti.
  • Conoscenze approfondite in manutenzione preventiva e correttiva.
  • Ottime doti di problem solving e organizzazione.
  • Competenze in ambito normativo e di sicurezza sul lavoro.

Vantaggi:

  • Ambiente di lavoro stimolante e collaborativo.
  • Opportunità di crescita professionale in un contesto solido.
  • Valorizzazione delle competenze e formazione continua.
  • Possibilità di contribuire attivamente alla cultura aziendale.

Scopri un’opportunità professionale che esalta il tuo talento tecnico in una realtà che premia il valore umano.

Articolo precedente
Legnago Salus: ingaggiato il talento Martin Montipò
Articolo successivo
Machine Learning Engineer – Roma
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.