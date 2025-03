Responsabile Macelleria – GDO | Oltrepò Pavese

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Macellaio referente di reparto – gdo | oltrepo’ pavese



Azienda: JOB Just On Business



Descrizione del lavoro: a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Vedi dettagli Anni di esperienza: 5-10… alle altre offerte di lavoro su Job Just On Business, in tutto il mondo. Buona fortuna per la tua ricerca del lavoro! “> Gentile…



Luogo: Voghera, Pavia