Responsabile Idraulico a Milano con possibilità di crescita professionale

Posizione lavorativa: RESPONSABILE IDRAULICO
Azienda: QuoJobis
Descrizione lavoro: metalmeccanico di Campodarsego, un RESPONSABILE IDRAULICO La risorsa si occuperà di: Organizzare il lavoro di un team di cinque… nel settore idraulico; Buona conoscenza delle normative e delle tipologie di impianti moderni; Capacità…
Località: Campodarsego, Padova
Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:33:54 GMT
