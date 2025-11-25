12.2 C
Responsabile Idraulico a Milano con possibilità di crescita professionale

Da stranotizie
Posizione lavorativa: RESPONSABILE IDRAULICO

Azienda: QuoJobis

Descrizione lavoro: metalmeccanico di Campodarsego, un RESPONSABILE IDRAULICO La risorsa si occuperà di: Organizzare il lavoro di un team di cinque… nel settore idraulico; Buona conoscenza delle normative e delle tipologie di impianti moderni; Capacità…

Località: Campodarsego, Padova

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:33:54 GMT


