Responsabile di Programma

Descrizione del lavoro: Job Description:Leonardo è un gruppo industriale internazionale, tra le principali realtà mondiali nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza che realizza capacità tecnologiche multidominio in ambito Elicotteri, Velivoli, Aerostrutture, Elettronica, Cyber Security e Spazio. Con oltre 53.000 dipendenti nel mondo, l’azienda ha una solida presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia, Stati Uniti, e opera in 150 paesi anche attraverso aziende controllate, joint venture e partecipazioni. Protagonista dei principali programmi strategici a livello globale, è partner tecnologico e industriale di Governi, Amministrazioni della Difesa, Istituzioni e imprese.All’interno dell’Area di Business Electronics, stiamo ricercando un/a Program Manager per la nostra sede di Capo San Lorenzo -Villaputzu (SU).La persona che individueremo sarà inserita all’interno del team di progetto IPT (Integrated Project Team) Asset Service con lo scopo di garantire la corretta gestione dei contratti di sviluppo e supporto di Sistemi di Test con i fornitori/clienti relativi ai vari progetti/programmi.La persona si occuperà delle seguenti attività:Partecipazione nella definizione dei requisiti di business di un programma/progetto;Conduzione dei vari meeting di avanzamento, misurazione performance e negoziazione nuove iniziative con i fornitori/clienti;Conduzione dei vari meeting di avanzamento e coordinamento con il responsabile tecnico del progetto (PEM).Conduzione dei vari meeting di avanzamento periodici sulle performance del progetto con il cliente;Misurazione performance e negoziazione nuove iniziative con i fornitori/clienti;Misurazione, durante tutta la durata del programma/progetto, dei parametri significativi che ne definiscono la corretta esecuzione in accordo ai requisiti contrattuali;Pianificazione e monitoraggio dei principali indicatori finanziari relativi alle attività svolte dai fornitori/clienti di competenza;Coordinamento e interazione con le funzioni interne per assicurare adeguata prevenzione di problematiche e definizione di eventuali piani di azioni di recupero;Reporting al management dell’analisi dei risultati misurati;Partecipazione nel processo di miglioramento continuo (process improvement);Partecipazione nelle attività di formazione aziendale per i processi di project management.Titolo di studio:Laurea Magistrale in ambito Tecnico, preferibilmente Ingegneria.Livello di esperienza richiesto:Junior: 1-3 anni di esperienzaCompetenze e conoscenze tecniche:Buona preparazione di base finalizzata alla corretta gestione e comprensione degli argomenti tecnici ed economici;Conoscenza dei principi di Project Management;Rappresentano un plus:Precedente esperienza lavorativa in ambito Project ManagementCompetenze comportamentali:-Gestione del tempo e delle priorità-Collaborazione-Proattività-Flessibilità-Teamworking-Problem Solving-Approccio organizzato e sistematico alla sintesi (reporting).Conoscenze linguistiche:Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, livello minimo B1.Competenze informatiche:Conoscenza degli strumenti di Microsoft Office, in particolare Word ed Excel.Conoscenza degli applicativi SAPAltro (es. Disponibilità a trasferte/Certificazioni specifiche richieste…):Disponibilità a trasferte di breve durata, nazionali e internazionali, soprattutto durante le consegne finaliSeniority:Primary Location: IT – VillaputzuAdditional Locations:Contract Type: PermanentHybrid Working:



