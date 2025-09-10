22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Lavoro

Responsabile di produzione

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

TECNOSYSTEMI SPA Società Benefit, leader nella produzione e commercializzazione di accessori e componenti per il settore termotecnico, ricerca:

RESPONSABILE PRODUZIONE

La figura sarà inserita nel Plant di via Caduti del Lavoro, 7 e gestirà il processo produttivo, garantendo tempi, quantità e standard qualitativi. Riporterà al Responsabile dei Plant e Logistica e, tramite lui, alla Direzione Operation.

Principali responsabilità:

  • Gestione e supervisione del processo produttivo
  • Coordinamento dei 2 team leader
  • Collaborazione con l’area tecnica per l’ottimizzazione dei processi
  • Attuazione delle direttive e dei piani di produzione
  • Proposte di iniziative per l’efficientamento di reparti e linee di assemblaggio
  • Analisi dei KPI e redazione di report di produzione

Requisiti:

  • Diploma/Laurea ad indirizzo gestionale e/o tecnico
  • Significativa esperienza nel ruolo in contesti produttivi complessi
  • Conoscenza dei processi di produzione: plastica, lamiera e assemblaggi
  • Buona conoscenza di ERP, WMS, MES, BI
  • Preferibile provenienza dal settore HVAC

Competenze richieste: ottime capacità relazionali, di analisi e organizzative.

Cosa offriamo:

  • Pacchetto retributivo commisurato all’esperienza e professionalità
  • MBO e Welfare aziendale
  • Mensa interaziendale gratuita
  • Formazione continua
  • Attenzione alla salute dei dipendenti attraverso campagne di prevenzione
  • Ambiente di lavoro dinamico e stimolante

Se sei interessato, invia la tua candidatura!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Receptionist – Cat. Protette L.68/99

Ruolo: Accoglienza e supporto comunicativo. Requisito: Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99). Benefit: Ambiente giovane e dinamico in un contesto internazionale.

Impiegato/a amministrativo/a

Adecco cerca un Impiegato/a amministrativo/a per assistenza ai tabaccai. Requisito: diploma o laurea, esperienza in assistenza clienti. Beneficio: contratto full time con ticket restaurant e strumenti aziendali.

Coordinatore/ Coordinatrice ufficio Produzione.

Coordinatore dell'Ufficio di Produzione nasce per ottimizzare flussi comunicativi. Requisito: esperienza di almeno 5 anni. Beneficio: garantisce efficienza e qualità nelle produzioni.

Graphic Designer & Visual Content

Graphic Designer per creare materiali visivi per eventi. Requisito: padronanza di Adobe CC. Benefit: impatto visivo che valorizza il brand.

International Back Office con Cinese

Ruolo: Junior Customer Service & Back Office per clienti internazionali. Requisito: Cinese e inglese fluente. Beneficio: Smart working dopo la formazione.

Articolo precedente
Spazzolino Elettrico Oral-B iO 3 Nero + Custodia & Dentifricio!
Articolo successivo
Gaza sotto attacco: colpita la torre Taiba, notizie in diretta
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.