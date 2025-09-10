Responsabile di produzione

TECNOSYSTEMI SPA Società Benefit, leader nella produzione e commercializzazione di accessori e componenti per il settore termotecnico, ricerca:

RESPONSABILE PRODUZIONE

La figura sarà inserita nel Plant di via Caduti del Lavoro, 7 e gestirà il processo produttivo, garantendo tempi, quantità e standard qualitativi. Riporterà al Responsabile dei Plant e Logistica e, tramite lui, alla Direzione Operation.

Principali responsabilità:

Gestione e supervisione del processo produttivo

Coordinamento dei 2 team leader

Collaborazione con l’area tecnica per l’ottimizzazione dei processi

Attuazione delle direttive e dei piani di produzione

Proposte di iniziative per l’efficientamento di reparti e linee di assemblaggio

Analisi dei KPI e redazione di report di produzione

Requisiti:

Diploma/Laurea ad indirizzo gestionale e/o tecnico

Significativa esperienza nel ruolo in contesti produttivi complessi

Conoscenza dei processi di produzione: plastica, lamiera e assemblaggi

Buona conoscenza di ERP, WMS, MES, BI

Preferibile provenienza dal settore HVAC

Competenze richieste: ottime capacità relazionali, di analisi e organizzative.

Cosa offriamo:

Pacchetto retributivo commisurato all’esperienza e professionalità

MBO e Welfare aziendale

Mensa interaziendale gratuita

Formazione continua

Attenzione alla salute dei dipendenti attraverso campagne di prevenzione

Ambiente di lavoro dinamico e stimolante

Se sei interessato, invia la tua candidatura!