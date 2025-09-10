Responsabile di produzione

TECNOSYSTEMI SPA Società Benefit, leader nella produzione e commercializzazione di accessori e componenti per il settore termotecnico, ricerca:
RESPONSABILE PRODUZIONE
La figura sarà inserita nel Plant di via Caduti del Lavoro, 7 e gestirà il processo produttivo, garantendo tempi, quantità e standard qualitativi. Riporterà al Responsabile dei Plant e Logistica e, tramite lui, alla Direzione Operation.
Principali responsabilità:
- Gestione e supervisione del processo produttivo
- Coordinamento dei 2 team leader
- Collaborazione con l’area tecnica per l’ottimizzazione dei processi
- Attuazione delle direttive e dei piani di produzione
- Proposte di iniziative per l’efficientamento di reparti e linee di assemblaggio
- Analisi dei KPI e redazione di report di produzione
Requisiti:
- Diploma/Laurea ad indirizzo gestionale e/o tecnico
- Significativa esperienza nel ruolo in contesti produttivi complessi
- Conoscenza dei processi di produzione: plastica, lamiera e assemblaggi
- Buona conoscenza di ERP, WMS, MES, BI
- Preferibile provenienza dal settore HVAC
Competenze richieste: ottime capacità relazionali, di analisi e organizzative.
Cosa offriamo:
- Pacchetto retributivo commisurato all’esperienza e professionalità
- MBO e Welfare aziendale
- Mensa interaziendale gratuita
- Formazione continua
- Attenzione alla salute dei dipendenti attraverso campagne di prevenzione
- Ambiente di lavoro dinamico e stimolante
Se sei interessato, invia la tua candidatura!
