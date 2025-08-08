24.6 C
Responsabile di Negozio: Scopri Nuove Opportunità!

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Posizione: Responsabile di Negozio – Nuove Opportunità

Descrizione del lavoro:

Un’importante azienda italiana nel settore delle calzature e abbigliamento fascia premium è in cerca di uno Store Manager motivato e appassionato. Questa figura professionale avrà il compito di offrire un’esperienza cliente straordinaria e di promuovere attivamente il brand e i suoi prodotti. Il Responsabile di Negozio giocherà un ruolo cruciale nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi di vendita, gestendo efficacemente il team e le operazioni quotidiane del punto vendita.

Requisiti principali:

  • Esperienza nel settore retail: Esperienza pregressa come Store Manager o in ruoli simili in contesti di calzature e abbigliamento.
  • Leadership: Capacità di motivare e gestire un team, promuovendo un ambiente di lavoro collaborativo e orientato al cliente.
  • Orientamento al cliente: Eccellenti doti comunicative e relazionali per garantire un servizio clienti di alta qualità.
  • Conoscenza del brand: Passione per il settore moda e capacità di rappresentare il brand con entusiasmo e professionalità.
  • Competenze analitiche: Capacità di monitorare le performance di vendita e implementare strategie adeguate per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Vantaggi del ruolo:

  • Opportunità di lavorare in un’ambiente stimolante e dinamico, all’interno di un brand rinomato.
  • Possibilità di crescita professionale in una realtà in espansione.
  • Sviluppo delle proprie competenze manageriali e commerciali.
  • Retribuzione competitiva e benefit aziendali.

Unisciti a un team dedicato, dove la passione per la moda incontra l’eccellenza del servizio cliente. Scopri le nuove opportunità per far brillare il tuo percorso professionale.

