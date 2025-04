Responsabile delle Comunicazioni

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Communication Officer



Azienda: Croce Rossa Italiana



Descrizione del lavoro: Descrizione aziendaLa Croce Rossa Italiana (CRI) è un’Associazione di diritto privato senza fini di lucro e di interesse pubblico, posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica ed iscritta di diritto nella sezione Organizzazioni di Volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. n. 178/2012, il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017).La CRI è Società volontaria di soccorso ed assistenza, ausiliaria dei pubblici poteri in campo umanitario.L’Associazione della Croce Rossa Italiana fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Nelle sue azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato Internazionale di Croce Rossa (CICR) e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICR).In quanto Associazione di diritto privato, non trovano applicazione le disposizioni previste in materia di concorsi pubblici.PosizioneDirezione: Direzione Comunicazione IntegrataNumero risorse: 1Sede di lavoro: Roma, Comitato NazionaleTipologia contratto e durata: co.co.co. fino al 15/07/2026Compenso lordo: 25.028,40 € per l’intera durata dell’attivitàDescrizione della funzione: La risorsa verrà inserita all’interno del team del Progetto “Digital Bridge: Un ponte per l’innovazione digitale della Croce Rossa Italiana” e si occuperà della formulazione e realizzazione del piano di comunicazione interna e strategia di engagement per la promozione del progetto su tutta la rete nazionale CRI. Lavorerà all’interno della Direzione Comunicazione Integrata, seguendo le indicazioni del Direttore, e a riporto funzionale dell’U.O. Formazione, struttura operativa responsabile del progetto.Compiti e responsabilità del ruolo ricercato:

Supporto allo sviluppo e implementazione della strategia di engagement con i beneficiari

Supporto al coordinamento del piano di comunicazione strategica interna CRI

Supporto per la realizzazione dei contenuti interattivi dei video tutorial

Supporto alla produzione di testi e contenuti media per la pubblicazione sui canali social e sito web CRI per la promozione del progetto

RequisitiRequisiti obbligatori:·Titolo di studio: laurea in scienze della Comunicazione· Esperienza acquisita: minimo 6 mesi di esperienza professionale nel ruolo·Competenze tecniche:

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft Office, Excel, Powerpoint, Outlook, Word

Conoscenza di tecniche di visual communication e storytelling

Buona conoscenza delle principali piattaforme social

Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese

Requisiti migliorativi:

Pregressa esperienza nel ruolo in Associazioni o Enti del Terzo Settore

Conoscenza della struttura e dell’organizzazione della CRI

Flessibilità ad effettuare spostamenti in Italia e a lavorare nei weekend

Competenze trasversali:

Pianificazione e gestione del tempo

Ottime capacità comunicative e relazionali e forte predisposizione al lavoro di squadra

Precisione e attenzione ai dettagli

Attitudine al problem solving

Altre informazioniITER DI SELEZIONE1.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURACiascun candidato potrà presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la registrazione al presente avviso sulla piattaforma In-Recruiting compilando il web form pubblicato sul sito istituzionale dell’Associazione, entro le ore 12.00 del 5 maggio 2025 avendo cura di inserire tutti i dati richiesti ed allegare copia aggiornata e datata del CV, documento di identità e foto, pena l’esclusione.Ciascun candidato dovrà compilare il form dedicato, inserendo il dettaglio delle proprie esperienze e competenze.All’invio della candidatura, il candidato riceverà un messaggio, all’indirizzo e-mail indicato, di avvenuta registrazione all’annuncio.2. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONEI candidati che risulteranno maggiormente in linea con il profilo ricercato, potranno essere contattati per un colloquio tecnico-motivazionale.3. ALTRE INFORMAZIONI – ITER SELETTIVO

Saranno considerate valide le sole candidature che risulteranno in possesso dei requisiti obbligatori al momento della presentazione della stessa;

il mancato possesso dei requisiti obbligatori previsti comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione in qualsiasi momento;

in caso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito in Italia, è necessario aver completato l’iter di riconoscimento previsto dalla normativa vigente;

in considerazione di possibili variazioni del presente iter selettivo, i candidati sono invitati a monitorare il proprio indirizzo e-mail e la piattaforma In-Recruiting, all’interno della quale verranno date eventuali comunicazioni in merito;

si fa presente che la selezione potrebbe subire modifiche in esito ad interpelli interni all’Associazione in corso di svolgimento;

l’Associazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare, sospendere o annullare la presente procedura, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura;

l’assunzione dei profili idonei sarà subordinata alla verifica del possesso dei titoli di studio dichiarati.

Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di chiarimento è possibile inviare una e-mail all’indirizzo , avendo cura di indicare nell’oggetto la dicitura “COMMUNICATION OFFICER-DIGITAL BRIDGE”.



