Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Studio GR, per conto dell’azienda D4 del gruppo HDQ di Mirandola, ricerca un/una RSPP/ASPP. L’azienda è specializzata nella progettazione, produzione e industrializzazione di macchine automatiche, con focus su qualità, innovazione e sostenibilità.
Posizione: RSPP/ASPP
La risorsa riporterà al Responsabile Sistemi Qualità e al Datore di Lavoro con delega per sicurezza e ambiente. Le principali responsabilità includono:
- Valutazione dei rischi secondo D.Lgs. 81/2008 e predisposizione dei relativi documenti.
- Gestione dei rapporti con enti di controllo (ASL, VVF, ARPA, ecc.) e laboratori esterni.
- Organizzazione di visite mediche e riunioni periodiche.
- Supporto nella gestione del Sistema Qualità ISO 9001 e ISO 14001.
- Redazione di procedure e KPI per il monitoraggio dei processi.
- Coordinamento di audit interni ed esterni.
- Raccolta e analisi dei dati per MUD e pratiche ambientali.
Requisiti:
- Qualifiche per RSPP e/o ASPP.
- Esperienza di 2-3 anni in aziende produttive.
- Conoscenza delle normative e sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza).
- Inglese livello B1-B2.
- Ottima padronanza del pacchetto Office e utilizzo di ERP.
- Preferibile esperienza nel settore meccanico.
Completano il profilo buone capacità analitiche e di problem solving, eccellenti abilità comunicative e relazionali, e un forte senso del dovere.
Offriamo:
Inserimento in un contesto tecnico e innovativo, piano di inserimento e affiancamento iniziale, e ottime opportunità di crescita. Il contratto sarà commisurato all’esperienza del candidato.
Attenzione: I candidati riceveranno una mail da Studio GR srl con richiesta di compilazione di un questionario di profilazione, obbligatoria per proseguire con un eventuale colloquio.
Invitiamo chi è interessato a inviare la propria candidatura!
