Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Studio GR, per conto dell’azienda D4 del gruppo HDQ di Mirandola, ricerca un/una RSPP/ASPP. L’azienda è specializzata nella progettazione, produzione e industrializzazione di macchine automatiche, con focus su qualità, innovazione e sostenibilità.

Posizione: RSPP/ASPP

La risorsa riporterà al Responsabile Sistemi Qualità e al Datore di Lavoro con delega per sicurezza e ambiente. Le principali responsabilità includono:

Valutazione dei rischi secondo D.Lgs. 81/2008 e predisposizione dei relativi documenti.

Gestione dei rapporti con enti di controllo (ASL, VVF, ARPA, ecc.) e laboratori esterni.

Organizzazione di visite mediche e riunioni periodiche.

Supporto nella gestione del Sistema Qualità ISO 9001 e ISO 14001.

Redazione di procedure e KPI per il monitoraggio dei processi.

Coordinamento di audit interni ed esterni.

Raccolta e analisi dei dati per MUD e pratiche ambientali.

Requisiti:

Qualifiche per RSPP e/o ASPP.

Esperienza di 2-3 anni in aziende produttive.

Conoscenza delle normative e sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza).

Inglese livello B1-B2.

Ottima padronanza del pacchetto Office e utilizzo di ERP.

Preferibile esperienza nel settore meccanico.

Completano il profilo buone capacità analitiche e di problem solving, eccellenti abilità comunicative e relazionali, e un forte senso del dovere.

Offriamo:

Inserimento in un contesto tecnico e innovativo, piano di inserimento e affiancamento iniziale, e ottime opportunità di crescita. Il contratto sarà commisurato all’esperienza del candidato.

Attenzione: I candidati riceveranno una mail da Studio GR srl con richiesta di compilazione di un questionario di profilazione, obbligatoria per proseguire con un eventuale colloquio.

Invitiamo chi è interessato a inviare la propria candidatura!