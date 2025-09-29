24.6 C
Roma
lunedì – 29 Settembre 2025
Lavoro

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Studio GR, per conto dell’azienda D4 del gruppo HDQ di Mirandola, ricerca un/una RSPP/ASPP. L’azienda è specializzata nella progettazione, produzione e industrializzazione di macchine automatiche, con focus su qualità, innovazione e sostenibilità.

Posizione: RSPP/ASPP

La risorsa riporterà al Responsabile Sistemi Qualità e al Datore di Lavoro con delega per sicurezza e ambiente. Le principali responsabilità includono:

  • Valutazione dei rischi secondo D.Lgs. 81/2008 e predisposizione dei relativi documenti.
  • Gestione dei rapporti con enti di controllo (ASL, VVF, ARPA, ecc.) e laboratori esterni.
  • Organizzazione di visite mediche e riunioni periodiche.
  • Supporto nella gestione del Sistema Qualità ISO 9001 e ISO 14001.
  • Redazione di procedure e KPI per il monitoraggio dei processi.
  • Coordinamento di audit interni ed esterni.
  • Raccolta e analisi dei dati per MUD e pratiche ambientali.

Requisiti:

  • Qualifiche per RSPP e/o ASPP.
  • Esperienza di 2-3 anni in aziende produttive.
  • Conoscenza delle normative e sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza).
  • Inglese livello B1-B2.
  • Ottima padronanza del pacchetto Office e utilizzo di ERP.
  • Preferibile esperienza nel settore meccanico.

Completano il profilo buone capacità analitiche e di problem solving, eccellenti abilità comunicative e relazionali, e un forte senso del dovere.

Offriamo:

Inserimento in un contesto tecnico e innovativo, piano di inserimento e affiancamento iniziale, e ottime opportunità di crescita. Il contratto sarà commisurato all’esperienza del candidato.

Attenzione: I candidati riceveranno una mail da Studio GR srl con richiesta di compilazione di un questionario di profilazione, obbligatoria per proseguire con un eventuale colloquio.

Invitiamo chi è interessato a inviare la propria candidatura!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Ricerchiamo RSPP/ASPP per garantire qualità e sicurezza. Requisito: esperienza in aziende produttive. Beneficio: crescita in un contesto innovativo.

Audioprotesista cercasi per opportunità professionale

Audioprotesista: guida nella riabilitazione uditiva. Requisito chiave: forte empatia. Beneficio concreto: crescita professionale in un ambiente dinamico.

Addetto/a Paghe e Contributi Senior

Addetto/a Paghe e Contributi Senior: gestisce cedolini e adempimenti. Requisito chiave: 10 anni di esperienza. Beneficio: autonomia operativa.

Tecnico IT Junior

Tecnico IT junior per help desk in azienda metalmeccanica. Richiesta conoscenza base di Windows e networking. Benefit: contratto a scopo assunzione.

Consulente di vendita

Consulente Commerciale in Progetto Impresa: esperienza in finanza agevolata richiesta. Beneficio: fisso più provvigioni competitive.

Articolo precedente
Amnistia in Spagna: 16 Paesi e UE la Condannano!
Articolo successivo
Bandecchi a Terni: polemiche per le dichiarazioni su Gaza
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.