Responsabile call center outbound (in sede – Pietrasanta)

Offerta di Lavoro: Responsabile Call Center Outbound (Pietrasanta)

Italia Gas e Luce, fornitore leader di energia elettrica e gas nel settore dell’energia verde, è in continua espansione grazie a oltre 30 anni di esperienza nel mercato internazionale e a una solidità aziendale sostenuta da una proprietà americana. Per supportare questa crescita, stiamo cercando un Responsabile Call Center Outbound per la nostra nuova divisione CSS Italia srl.

Mansioni Principali:

Gestione e supervisione del Call Center, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di vendita.

Formazione e coaching del team di operatori per ottimizzare le performance.

Monitoraggio delle attività outbound, analisi dei risultati e implementazione di strategie di miglioramento.

Requisiti:

Esperienza pregressa nella gestione di call center, preferibilmente in ambito vendita.

Eccellenti capacità di leadership e comunicazione.

Orientamento ai risultati e abilità nel problem-solving.

Conoscenza del settore energetico, preferibilmente legato all’energia verde.

Se sei pronto a contribuire a un progetto innovativo in un contesto di crescita e sviluppo, candidati subito! Non perdere l’opportunità di unirti a un team dinamico e motivato.

Invia il tuo CV a [[email protected]] e intraprendi una carriera con noi!