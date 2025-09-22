Responsabile Brand e Comunicazione

Per prestigiosa azienda del settore Beauty, leader nel proprio ambito, con sede in Veneto, siamo alla ricerca di un Head of Brand & Communication.

La figura riporterà direttamente al CEO e avrà le seguenti responsabilità:

– Definizione della strategia di comunicazione (on/offline)

– Supervisione della brand identity e immagine coordinata

– Coordinamento di un team multidisciplinare

– Pianificazione e supervisione dei piani editoriali per social media, blog e sito e-commerce

– Gestione della produzione di contenuti (foto, video, campagne ADV, packaging, etc.)

– Collaborazione con agenzie creative e professionisti esterni

– Sviluppo di campagne di lancio per nuovi prodotti

– Organizzazione e gestione di eventi

– Monitoraggio delle performance di comunicazione

– Presidio della coerenza del tone of voice e visual language

– Supporto al team PR e influencer marketing

– Gestione e supervisione del budget assegnato

Requisiti:

Laurea in Comunicazione, Marketing, Economia o affini

Esperienza consolidata in Brand o Content Strategy, preferibilmente nel settore Beauty

Esperienza nella gestione di team creativi o digitali

Sensibilità estetica e conoscenza delle dinamiche social e visual trends

Capacità di visione strategica e project management

Conoscenza di strumenti di content planning e social media analytics

Se sei interessato, inviaci il tuo curriculum!