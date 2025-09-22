Responsabile Brand e Comunicazione

La figura riporterà direttamente al CEO e avrà le seguenti responsabilità:
– Definizione della strategia di comunicazione (on/offline)
– Supervisione della brand identity e immagine coordinata
– Coordinamento di un team multidisciplinare
– Pianificazione e supervisione dei piani editoriali per social media, blog e sito e-commerce
– Gestione della produzione di contenuti (foto, video, campagne ADV, packaging, etc.)
– Collaborazione con agenzie creative e professionisti esterni
– Sviluppo di campagne di lancio per nuovi prodotti
– Organizzazione e gestione di eventi
– Monitoraggio delle performance di comunicazione
– Presidio della coerenza del tone of voice e visual language
– Supporto al team PR e influencer marketing
– Gestione e supervisione del budget assegnato
Requisiti:
- Laurea in Comunicazione, Marketing, Economia o affini
- Esperienza consolidata in Brand o Content Strategy, preferibilmente nel settore Beauty
- Esperienza nella gestione di team creativi o digitali
- Sensibilità estetica e conoscenza delle dinamiche social e visual trends
- Capacità di visione strategica e project management
- Conoscenza di strumenti di content planning e social media analytics
Se sei interessato, inviaci il tuo curriculum!
